Echo Generation 2 annuncia la data d'uscita con un nuovo trailer

Il team di sviluppo Cococucumber ha annunciato la data di uscita di Echo Generation 2: il suo nuovo gioco di ruolo fantascientifico a turni debutterà il prossimo 27 maggio su PC (tramite Steam e Microsoft Store) e Xbox Series X e S. Inoltre, sarà disponibile fin dal day one all'interno del catalogo di Xbox Game Pass.

Dopo il successo del primo capitolo, questa nuova avventura ci mette nei panni di Jack, "un papà ordinario in una missione straordinaria". Finito intrappolato in una misteriosa dimensione parallela e sperduto tra le stelle, Jack dovrà affrontare un lungo viaggio per trovare la strada di casa, armato solo del suo ingegno, della sua ciurma e di un letale mazzo di carte.

Gli sviluppatori promettono di esplorare gli anni perduti di Jack in un intreccio narrativo che giocherà con la cronologia della saga. Sarà un sequel o un prequel? Cococucumber mantiene il mistero, ricordandoci che "il tempo non gioca sempre lealmente quando sei intrappolato tra le dimensioni".