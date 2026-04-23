Assassin’s Creed Black Flag Resynced Collector’s Edition è disponibile in preordine su Amazon

La Collector's Edition di Assassin's Creed Black Flag Resynced è disponibile in preordine al prezzo di 199,99€, in vista dell'uscita fissata al 9 luglio 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Si tratta dell'edizione più completa dedicata al ritorno del celebre capitolo piratesco della saga, ricostruito da zero con il motore Anvil. Puoi prenotarlo direttamente da questo link oppure tramite il box che trovi qui sotto.

Una Collector’s Edition pensata per veri fan

Questo nuovo progetto riprende le basi di Assassin's Creed IV Black Flag, uno dei capitoli più apprezzati dai fan, aggiornandolo completamente per le piattaforme moderne. Il gioco è stato ricostruito da zero, con una grafica rinnovata e miglioramenti concreti al gameplay, che includono combattimenti più profondi basati sulle parate, una furtività più evoluta e un parkour più fluido.

Uno dei punti di forza di questa uscita è però la Collector's Edition, pensata per chi vuole qualcosa in più rispetto al semplice gioco. Oltre a includere tutti i contenuti digitali della Deluxe Edition, questa versione aggiunge una serie di oggetti fisici premium che la rendono un prodotto da collezione a tutti gli effetti.

La Collector's Edition di Assassin's Creed: Black Flag Resynced

Tra i contenuti troviamo una statua dedicata a Edward Kenway, una spilla in metallo indossabile, uno SteelBook esclusivo e una mappa in tessuto, elementi che richiamano l'atmosfera dell'Età d'Oro della Pirateria e trasformano il prodotto in un vero pezzo da esposizione. Con un prezzo fissato a 199,99€, la Collector's Edition rappresenta l'opzione più completa disponibile al lancio, ma anche quella più soggetta a esaurimento.