Sony e Honda cancellano l'auto elettrica Afeela: dopo anni di presentazioni non verrà realizzata

Dopo anni di annunci e presentazioni, Sony e Honda hanno cancellato l'auto elettrica Afeela, che non verrà più lanciata sul mercato in nessuno dei due modelli previsti, rimanendo di fatto un progetto irrealizzato.
La joint venture Sony Honda Mobility era stata stabilita nel 2022 proprio per realizzare il progetto di Afeela 1 e 2, i due modelli di veicoli elettrici che si basavano su una progettazione iniziale di Sony ma che sarebbero poi stati prodotti dagli stabilimenti di Honda, la quale però sta rivedendo tutta la sua strategia riguardante i veicoli elettrici.
Nel corso di un periodo decisamente complicato, Honda ha deciso di tagliare diversi progetti in corso e rivedere tutto il programma per il prossimo futuro riguardante i veicoli elettrici, cosa che ha portato alla cancellazione del progetto Afeela con Sony.
Non verranno realizzati nessuno dei due modelli
Sony aveva iniziato il suo percorso nel mondo dei motori elettrici con la presentazione della Vision-S, una concept car del 2020 che rappresentava soprattutto una dichiarazione d'intenti, ma che si sarebbe dovuta realizzare infine con il progetto Afeela.
Per portare a termine la costruzione dell'auto era stata costituita la joint venture con Honda nel 2022, e l'Afeela era stata presentata in diverse occasioni negli anni passati, mostrandosi come un'auto piuttosto interessante.
Il problema è che mentre il mercato delle auto elettriche è praticamente esploso, dimostrando peraltro notevoli progressi di anno in anno, il progetto Afeela non sembrava trovare la definitiva via per la produzione, fino a diventare probabilmente un po' obsoleto già sulla carta.
I grossi problemi incontrati da Honda nell'ultimo periodo, che hanno portato a perdite da 15 miliardi di dollari secondo gli ultimi dati finanziari, hanno infine spinto alla cancellazione totale del progetto.
L'auto risultava piuttosto curiosa per i videogiocatori in quanto Sony aveva intenzione di introdurvi alcune caratteristiche derivate da PlayStation, come la compatibilità con il DualSense e la possibilità di introdurvi il Remote Play integrato.