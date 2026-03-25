Sony e Honda cancellano l'auto elettrica Afeela: dopo anni di presentazioni non verrà realizzata

Dopo anni di annunci e presentazioni, Sony e Honda hanno cancellato l'auto elettrica Afeela, che non verrà più lanciata sul mercato in nessuno dei due modelli previsti, rimanendo di fatto un progetto irrealizzato.

La joint venture Sony Honda Mobility era stata stabilita nel 2022 proprio per realizzare il progetto di Afeela 1 e 2, i due modelli di veicoli elettrici che si basavano su una progettazione iniziale di Sony ma che sarebbero poi stati prodotti dagli stabilimenti di Honda, la quale però sta rivedendo tutta la sua strategia riguardante i veicoli elettrici.

Nel corso di un periodo decisamente complicato, Honda ha deciso di tagliare diversi progetti in corso e rivedere tutto il programma per il prossimo futuro riguardante i veicoli elettrici, cosa che ha portato alla cancellazione del progetto Afeela con Sony.