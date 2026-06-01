Sony ricorda agli utenti nel Regno Unito che la verifica dell'età sta arrivando su PSN

La verifica dell'età sta arrivando su PSN per gli utenti di Regno Unito e Irlanda e Sony sta ricordando il fatto che la piattaforma PlayStation si sta preparando a includere questa funzionalità, a norma di legge per quanto riguarda i paesi in questione.

L'iniziativa di Sony segue i nuovi regolamenti decisi dal governo nel Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda la tutela dei minori rispetto alle interazioni online e ai contenuti videoludici, dunque è una cosa che si estende al di fuori dell'ambiente PlayStation.

L'arrivo di questa iniziativa era ormai atteso da tempo e a quanto pare il rollout è stato avviato, visto che Sony sta avvertendo tutti gli utenti di tale area geografica di prepararsi alla verifica.