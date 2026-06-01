Sony ricorda agli utenti nel Regno Unito che la verifica dell'età sta arrivando su PSN

La verifica dell'età sta arrivando su PSN per gli utenti di Regno Unito e Irlanda e Sony sta ricordando il fatto che la piattaforma PlayStation si sta preparando a includere questa funzionalità, a norma di legge per quanto riguarda i paesi in questione.
L'iniziativa di Sony segue i nuovi regolamenti decisi dal governo nel Regno Unito e Irlanda per quanto riguarda la tutela dei minori rispetto alle interazioni online e ai contenuti videoludici, dunque è una cosa che si estende al di fuori dell'ambiente PlayStation.
L'arrivo di questa iniziativa era ormai atteso da tempo e a quanto pare il rollout è stato avviato, visto che Sony sta avvertendo tutti gli utenti di tale area geografica di prepararsi alla verifica.
Il momento della verifica
"Ti ricordiamo che presto sarà richiesta la verifica dell'età per utilizzare le funzioni di comunicazione di PlayStation, come la messaggistica e la chat vocale", si legge nelle nuove email inviata da Sony agli utenti britannici.
"Se non verifichi la tua età, potrai comunque accedere agli altri servizi PlayStation, come i giochi, i trofei e il Store", tuttavia il sistema bloccherà diverse funzionalità legate soprattutto alle interazioni online.
"Si tratta di una verifica una tantum che di solito richiede solo pochi minuti", si legge inoltre nel messaggio, "Completarla in anticipo vi consentirà di continuare ad accedere alle funzioni di comunicazione quando desiderate utilizzarle. Vi preghiamo di completare subito la verifica una tantum se desiderate continuare a utilizzare le funzioni di comunicazione".
La verifica prevede tre opzioni principali: la scansione del volto, la scansione di un documento d'identità o la verifica attraverso numero di telefono. La richiesta riguarda la possibilità di continuare a utilizzare chat vocale, messaggi testuali, party chat e sessioni di gruppo, integrazioni vocali su Discord, trasmissione di gameplay su YouTube e Twitch, alcuni contenuti generati da utenti e altro.
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