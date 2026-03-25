Dota 2 è stato aggiornato alla versione 7.41, che corregge alcuni bug

È disponibile la patch 7.41 di Dota 2 , il Moba di Valve concorrente di League of Legends , che introduce una serie di miglioramenti tecnici e correzioni che puntano a rendere l'esperienza di gioco più stabile. Tra le novità più evidenti figura l'introduzione di un indicatore visivo sopra i personaggi quando viene utilizzato o passato un oggetto consumabile a un alleato entro un certo raggio, come nel caso delle Tango, migliorando la leggibilità delle azioni di supporto in partita. Sempre sul fronte dell'interfaccia, è stata aggiunta un'opzione che consente di visualizzare la reale area di visione dell'eroe selezionato, tenendo conto della nebbia di guerra.

Altre novità

Valve ha inoltre rivisto la gestione dell'inventario: i componenti delle ricette degli oggetti sono ora ordinati in modo coerente dal più costoso al meno costoso, rendendo più facili gli acquisti rapidi (con alcune eccezioni specifiche). Sul piano tecnico, sono stati risolti bug legati agli effetti "on-hit" in presenza di un elevato numero di proiettili contemporaneamente su schermo, oltre ad anomalie che causavano la sostituzione dei modelli di Guardiani Osservatori e Sentinella con asset errati.

Dota 2 è cresciuto moltissimo nel corso degli anni

Interventi anche sulla gestione degli oggetti neutrali: ora, se l'inventario è pieno e lo slot dedicato è occupato da un oggetto innato, il tentativo di creazione fallisce senza consumare risorse. Corretto inoltre un problema per cui i tasti rapidi legati a questi oggetti potevano sovrascrivere quelli standard in determinate condizioni.

Aggiornamenti rilevanti riguardano anche la modalità Ability Draft: tutti gli eroi dispongono ora della propria abilità innata fin dalla selezione, mentre il pool di abilità è stato aggiornato in linea con le modifiche introdotte nella patch. Sistemati, infine, alcuni malfunzionamenti specifici, tra cui la mancata comparsa dello Spirito Orso di Lone Druid dopo un certo tempo e le interazioni errate tra abilità e oggetti.

Sul fronte tecnico, Valve ha annunciato la fine del supporto per le GPU non compatibili con DirectX 11 e Shader Model 5: le future evoluzioni grafiche richiederanno questi standard, con un prossimo aggiornamento destinato a escludere definitivamente i dispositivi più datati; una scelta che, secondo i dati ufficiali, riguarda una percentuale minima dell'utenza attiva.