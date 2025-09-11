Gabe Newell continua a giocare a Dota 2 tutti i giorni e a essere offeso dagli altri giocatori

Oggi in Germania è iniziata la nuova edizione del torneo The International di Dota 2 , organizzato da Valve stesse. Gabe Newell , la figura di maggior rilievo della compagnia, ha parlato durante l'evento d'apertura dichiarando di aver imparato ad amare sempre di più il gioco e di continuare a giocarci ogni giorno, nonostante qualcuno continui ad offenderlo per come gioca.

In fondo è amore

"Prima del primo The International il gioco mi piaceva molto, ma dopo The International l'ho amato. E non è solo il gioco che amo, ma anche la comunità. Certo, la gente mi insulta in chat e circa una volta a settimana qualcuno mi dice: "Ehi, niubbo, disinstalla il gioco e [censurato]", ma in realtà è tutto legato al loro entusiasmo per il gioco e mostra l'energia che ci mettono. Ed è per questo che, dopo tutti questi anni, continuo a giocare a Dota ogni giorno", ha detto Newell.

Dota 2 è uno dei più celebri Moba che siano mai stati realizzati. Ormai sul mercato da anni, rimane uno dei titoli più popolari su Steam, sempre presente ai piani alti dei titoli più giocati. Ad esempio oggi ha superato superato i 780.000 giocatori contemporanei. Solo Counter-Strike 2, sempre di Valve, ha fatto meglio in termini di longevità.

Va detto che Newell può sicuramente permettersi di prendere con filosofia gli insulti dei giocatori di Dota 2, visto che comunque lo arricchiscono. Per un giocatore normale essere offeso regolarmente può rivelarsi un'esperienza meno piacevole.