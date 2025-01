Afeela, l'auto che supporta il Dualsense PS5, ha una data e un prezzo di uscita: l'abbiamo vista al CES 2025

Tuttavia, l'entusiasmo iniziale è smorzato da una limitazione geografica: al momento, l'acquisto sarà inizialmente possibile solo per i residenti in California. Ma andiamo a vedere insieme maggiori dettagli e qualche foto.

Dopo anni di attesa e anticipazioni, Afeela , l'ambizioso progetto di auto elettrica nato dalla joint venture tra Sony e Honda, si è concretizzato. Al CES 2025, Sony Honda Mobility ha annunciato l'apertura delle prevendite per la berlina elettrica, svelando prezzi e dettagli che la posizionano come un concorrente di alto livello nel mercato delle auto di lusso.

Afeela: data di uscita, prezzo e modelli

Afeela sarà disponibile in due versioni: Afeela 1 Origin, con un prezzo di partenza di $89.900, e Afeela 1 Signature, con un prezzo di $102.900. Entrambe le versioni offrono un'autonomia stimata EPA fino a 300 miglia e la compatibilità con la rete di Supercharger Tesla. L'abbonamento triennale incluso nel prezzo darà accesso a funzionalità avanzate come l'assistenza alla guida di livello 2+ e un assistente personale basato sull'intelligenza artificiale.

Afeela 1 Origin al CES 2025

I preordini iniziano oggi e gli acquirenti interessati che vivono in California, e apparentemente solo in California, possono versare un deposito rimborsabile di 200$ per mettersi in fila per acquistarne uno. La versione Signature, più costosa, inizierà le consegne nel 2026, mentre i clienti dovranno attendere fino al 2027 per l'Origin.

Per quanto riguarda l'estetica di Afeela, "quasi definitiva" secondo il CEO Yasuhide Mizuno, questa richiama elementi di design di Tesla e Lucid Air, con un passo lungo e sbalzi corti. L'abitacolo è dominato da schermi che si estendono per tutta la larghezza del cruscotto, mentre 40 sensori e telecamere garantiscono un'esperienza di guida semi-autonoma. L'integrazione della realtà aumentata e dei "mondi virtuali" nell'esperienza di guida rappresenta un elemento distintivo di Afeela, sottolineando l'ambizione di Sony di portare l'intrattenimento e la tecnologia a un nuovo livello nel settore automobilistico.

Trattandosi di un prodotto Sony, non manca ovviamente l'integrazione con il mondo PlayStation: Afeela è infatti compatibile con il DualSense PS5, che permette di accedere al Remote Play per giocare ai propri titoli PlayStation durante la ricarica. Inoltre, gli schermi possono essere personalizzati con una serie di temi che richiamano ai giochi della compagnia nipponica, proprio come l'interfaccia della console.

Voi che cosa ne pensate? Vi piace? Diteci la vostra nei commenti qua sotto, mentre da Las Vegas continuano le voci su Nintendo Switch 2.