Ubisoft si è detta sconvolta dalle accuse di abusi dentro uno studio di supporto di Assassin's Creed Shadows

Una situazione terribile

I fatti oggetto della dichiarazione della compagnia sono stati raccontati al grande pubblico da un video pubblicato il 7 gennaio da People Make Games, canale non nuovo a indagini del genere sul mondo dello sviluppo dei videogiochi. Nel reportage, diversi ex dipendenti di Brandoville affermano di aver subito manipolazioni e abusi durante il loro periodo di lavoro presso lo studio, anche molto gravi.

Una persona, che ha lavorato dentro Brandoville tra il 2019 e il 2024, ha mosso le accuse più gravi in assoluto. Pare infatti che sia stato costretto a schiaffeggiarsi 100 volte come punizione per un presunto errore lavorativo. In un altro caso, si vede un video della stessa persona, visibilmente stordita, sottoposta a un interrogatorio dopo essere stata costretta, secondo quanto riportato, a sbattere la testa contro un telaio della porta. Lo stesso dipendente, corroborato dalla testimonianze di un ex collega, ha inoltre affermato che i loro conti correnti erano controllati, con un membro anziano del team che gli richiedeva dei pagamenti in denaro. Una specie di pizzo, insomma.

Brandoville Studios ha chiuso nel 2024 e, secondo quanto riportato dal Jakarta Globe, è ora sotto indagine della polizia per queste e altre accuse. L'elenco dei giochi cui ha contribuito è davvero lunghissimo e comprende, tra gli altri, NBA 2K17, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, Dark Souls III, The Last of Us, StarCraft Remastered, Mortal Kombat e Uncharted. In una versione archiviata del suo sito web, Brandoville elenca tra i suoi clienti Ubisoft, Xbox, Sony, Naughty Dog, Disney, WB, Sega, Relic, Zenimax, NetEase e altri.