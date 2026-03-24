Crisi Epic Games: Horizon Chase e Horizon Chase Turbo non saranno più diponibili, rimane solo Horizon Chase 2

Horizon Chase 2 rimarrà invece disponibile e sarà ancora scaricabile in tutte le versioni: sistemi iOS, PC (solo su Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X e S, PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch.

Dal 1° giugno 2026, Horizon Chase e Horizon Chase Turbo non saranno più disponibili per il download , come annunciato dall'account ufficiale della serie su X, gestito dallo studio di sviluppo AQUIRIS.

Colpa di Fortnite

AQUIRIS è posseduto da Epic Games, che ha appena annunciato il licenziamento di 1.000 sviluppatori, con praticamente tutti o quasi gli studi interni che sono stati colpiti.

La crisi nasce dal calo di utenti di Fortnite, che è diventato costosissimo da mantenere. Evidentemente i recenti eventi e collaborazioni non hanno portato grossi benefici al gioco, tanto da costringere Sweeney e soci ai drammatici tagli di queste ore.

Gli Horizon Chase sono dei giochi di corse arcade molto piccoli, che però hanno raccolto una buona comunità, viste le loro indiscutibili qualità. Speriamo che la serie riesca in qualche modo a sopravvivere, perché sarebbe un peccato se sparisse del tutto dalla scena.

Da notare che AQUIRIS è stata acquisita da Epic Games soltanto nel 2023, quindi non ha ancora fatto molto sotto la nuova proprietà.