Fortnite eliminerà tre grosse modalità in maniera permanente, per tagliare i costi

Come abbiamo visto, Epic Games ha annunciato licenziamenti di massa che coinvolgeranno più di 1000 dipendenti nel prossimo periodo, cosa che rientra in una manovra generale per ridurre i costi, considerando che la situazione economica della compagnia pare aver subito dei duri colpi dall'attuale situazione del mercato e da un generale calo nell'interesse per Fortnite.

All'interno della riorganizzazione annunciata da Epic Games per tagliare i costi e che prevede anche una grossa riduzione di personale, la compagnia ha anche annunciato la volontà di eliminare in maniera permanente tre grosse modalità di Fortnite .

Il metaverso di Fortnite si sgretola

Nell'ottica della revisione generale sulle risorse da investire e il mantenimento dei contenuti di Fortnite, verranno dunque eliminate le seguenti modalità collaterali:

Ballistic

Festival Battle Stage

Rocket Racing

In pratica, si tratta di alcune delle principali attività secondarie di Fortnite, quelle che avevano guidato l'espansione del gioco originale verso la visione del "metaverso" per come era stata presentata da Epic Games ormai alcuni anni fa.

Ballistic e Festival Battle Stage verranno chiuse il 16 aprile, mentre Rocket Racing verrà disattivato a ottobre, dunque ci sono ancora alcuni mesi per continuare a giocare almeno a quest'ultima opzione.

È evidente che Epic Games sta effettuando un notevole ridimensionamento anche alla sua principale creatura, quel gioco-piattaforma che per anni ha dominato la scena e ha consentito alla compagnia di raggiungere risultati davvero impressionanti.

È anche vero che si tratta comunque di modalità secondarie che non vanno a toccare l'esperienza principale di Fortnite, su cui Epic Games ha comunque intenzione di continuare a investire, sebbene con una riorganizzazione generale del lavoro.

Rocket Racing era una sorta di gioco di corse arcade in stile battaglia che riprendeva elementi di Rocket League, con quest'ultimo che fa parte della scuderia Epic dopo l'acquisizione di Psyonix.

Festival Battle Stage è uno scontro a base di musica in stile rhythm game, collegato alla piattaforma Fortnite Festival che ha ospitato in passato varie collaborazioni speciali con diversi artisti musicali di notevole calibro.

Fortnite Ballistic, arrivato nel tardo 2024, è invece una sorta di versione "tattica" dello sparatutto in questione che puntava a replicare un'esperienza in stile Counter-Strike o simili, ma senza essere mai riuscito ad attirare una grande community.