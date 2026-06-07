Il nuovo trailer di Rivage svela la data di uscita, è un'avventura sci-fi a rompicapi pubblicata da Raw Fury

Durante il PC Gaming Show, Raw Fury e gli sviluppatori di Exnilo Studio hanno presentato un nuovo trailer di Rivage, avventura fantascientifica basata su esplorazione e rompicapi.

Non solo, per l'occasione è stata svelata la data di uscita e non è affatto lontana: il debutto è fissato al 13 agosto su PC, Xbox Series X|S e PS5. Nel frattempo è possibile provare una demo, disponibile su Steam a questo indirizzo.