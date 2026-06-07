Il nuovo trailer di Rivage svela la data di uscita, è un'avventura sci-fi a rompicapi pubblicata da Raw Fury

Durante il PC Gaming Show, Raw Fury e gli sviluppatori di Exnilo Studio hanno presentato un nuovo trailer di Rivage, avventura fantascientifica basata su esplorazione e rompicapi.
Non solo, per l'occasione è stata svelata la data di uscita e non è affatto lontana: il debutto è fissato al 13 agosto su PC, Xbox Series X|S e PS5. Nel frattempo è possibile provare una demo, disponibile su Steam a questo indirizzo.
In Rivage, l'umanità del XXV secolo esplora il pianeta VESTA tramite la stazione orbitale A.R.E.S., finché un misterioso fenomeno spaziale non intrappola l'equipaggio. La protagonista Miranda si risveglia da sola a bordo della struttura, costretta a ricostruire cosa sia accaduto attraverso indizi, messaggi nascosti e ambienti interattivi.
Per sopravvivere dovrà risolvere rompicapi legati a sistemi guasti, gravità, magnetismo e distorsioni temporali, mentre ricompone la sorte dei compagni. Grazie al sistema K9 può registrare scoperte e soluzioni, concentrandosi sull'indagine. Rivage unisce esplorazione, logica e narrazione in un'esperienza che mette al centro isolamento, memoria e il prezzo del progresso.
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