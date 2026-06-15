Empulse, la demo è disponibile in anticipo: lo sviluppo continuerà insieme alla community

Gli sviluppatori di Empulse hanno annunciato la pubblicazione anticipata della demo del gioco , disponibile da subito su Steam con un giorno di anticipo rispetto all'inizio dello Steam Next Fest. L'obiettivo è permettere ai giocatori di provare il titolo fin da ora e iniziare a raccogliere impressioni e feedback in vista del lancio in Accesso Anticipato , previsto per il 24 giugno 2026.

La demo

Il team ha spiegato che nei prossimi giorni condividerà ulteriori dettagli sui contenuti della demo e sulle novità previste durante lo Steam Next Fest, sottolineando la volontà di sviluppare il progetto in stretta collaborazione con la community.

Gli autori hanno ribadito che la scelta dell'Accesso Anticipato nasce dalla convinzione che la versione migliore di Empulse possa essere realizzata solo insieme ai giocatori. "Dal primo giorno saremo nel gioco insieme alla community, leggendo i feedback e pubblicando aggiornamenti con regolarità sulla base di ciò che emergerà dall'esperienza dei giocatori."

Secondo gli sviluppatori, questo approccio consentirà di dare priorità alle richieste della community anziché seguire una roadmap definita. Nuove modalità, mappe, armi, mech e stili di gioco verranno introdotti e perfezionati nel tempo anche in base ai suggerimenti ricevuti, mentre il bilanciamento sarà costantemente aggiornato osservando il comportamento dei giocatori e spiegando apertamente le motivazioni dietro ogni modifica.

Il team ha inoltre promesso una comunicazione trasparente durante tutto il periodo di Accesso Anticipato. "Condivideremo ciò su cui stiamo lavorando, quello che abbiamo deciso di rimandare e gli aspetti che stiamo ancora valutando, così che possiate contribuire a plasmare il gioco prima del rilascio definitivo."

Infine, gli sviluppatori hanno confermato che al lancio dell'Accesso Anticipato Empulse non includerà un negozio interno, un battle pass né microtransazioni. Gli elementi cosmetici saranno ottenibili esclusivamente giocando, attraverso il sistema di progressione, gli eventi e le attività chiamate Gigs, con alcune eccezioni gratuite come i Twitch Drops e gli incentivi legati all'aggiunta del gioco alla lista dei desideri.

"Abbiamo portato il gioco fino a questo punto. Il resto lo costruiremo insieme.", hanno concluso gli sviluppatori.