Cresce l'incertezza negli studi Microsoft: anche i team ritenuti al sicuro temono possibili licenziamenti

Le recenti esternazioni dei dirigenti di Microsoft continuano ad alimentare dubbi all'interno degli Xbox Games Studios. Secondo quanto riferito dall'ex Obsidian Entertainment Chris Avellone, probabilmente in relazione al suo ex studio, anche alcuni team che in passato erano stati informati di non essere a rischio licenziamenti avrebbero ricevuto messaggi poco rassicuranti dopo gli ultimi annunci dell'azienda.

Nessuno è al riparo

In particolare, diversi studi che fino a poco tempo fa si consideravano al riparo da eventuali riduzioni del personale starebbero ora comunicando ai dipendenti di non sapere quale impatto potranno avere i cambiamenti nella dirigenza e nella struttura organizzativa. L'incertezza riguarderebbe anche team che, sotto la gestione Microsoft, hanno pubblicato giochi con regolarità. Proprio questo riferimento ha fatto capire che Avellone ha puntato il dito contro Obsidian, uno degli Xbox Games Studios più prolifici in assoluto, tra Avowed, Grounded e molti altri giochi.

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Avellone ha precisato di non avere conferme sull'effettivo arrivo di nuovi licenziamenti né su eventuali tempistiche, ma ha sottolineato il clima di preoccupazione che si starebbe diffondendo all'interno della divisione gaming.

Nel suo messaggio è stato inoltre rivolto un appello ai dipendenti che ritengono di poter essere coinvolti da futuri tagli: "Non so se o quando arriveranno altri licenziamenti, ma se pensi di poter essere coinvolto, contattami qui o in privato. Farò il possibile per condividere curriculum e offerte di lavoro e aiutarvi a trovare nuove opportunità."

Al momento, tuttavia, non sono state annunciate ufficialmente nuove ondate di licenziamenti oltre a quelle già comunicate da Microsoft, per cui queste informazioni vanno considerate come indiscrezioni relative al clima interno degli studi e non come conferme di nuovi provvedimenti, nonostante alcuni report indichino che ne sapremo di più a luglio, dopo la chiusura dell'anno fiscale.