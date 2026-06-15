Addio ai limiti dei Copilot+: l'IA locale di Windows 11 arriva anche sui PC con GPU NVIDIA

In passato, i PC Copilot+ si distinguevano per la presenza delle NPU (unità di elaborazione neurale), insieme ad altri requisiti hardware specifici. Oggi, però, le cose stanno cambiando. Con una GPU adeguata, infatti, molti dispositivi Windows 11 potranno eseguire carichi di lavoro di intelligenza artificiale in locale, senza più il vincolo esclusivo dei Copilot+ PC. Più nel dettaglio, saranno le GPU NVIDIA della serie RTX 30 (o successive) a beneficiare di questa apertura. Vediamo di seguito tutti i dettagli.
Una novità per gli sviluppatori
Come vi abbiamo anticipato, un aggiornamento rivela che i PC dotati di GPU NVIDIA a partire dalla serie RTX 30, con almeno 6 GB di VRAM, possono supportare le API dei modelli linguistici locali di Windows. Una novità pensata principalmente per gli sviluppatori, ma che supera il precedente vincolo che legava l'IA esclusivamente ai dispositivi Copilot+ dotati di NPU.
Nel 2024, in occasione della presentazione dei PC Copilot+, Microsoft indicava le NPU come elemento chiave per l'elaborazione dell'IA. Tuttavia, anche le GPU moderne sono in grado di eseguire modelli di machine learning, garantendo elevate prestazioni di calcolo, seppur con un maggiore consumo energetico. L'estensione del supporto anche alle GPU compatibili offre quindi una maggiore flessibilità agli sviluppatori.
Maggiore compatibilità
"Le API dei modelli linguistici ora funzionano su PC non Copilot+ dotati di una GPU supportata, portando le funzionalità dei modelli linguistici locali a una gamma più ampia di dispositivi Windows 11", ha scritto Windows.
Per utilizzare le API è necessario sviluppare o impiegare applicazioni basate sul framework Windows AI. Questo tipo di elaborazione contribuisce inoltre a ridurre la dipendenza dal cloud, evitando l'invio dei dati a server esterni, un aspetto particolarmente rilevante anche in ambito aziendale. Non ci resta che attendere ulteriori novità, nel caso in cui dovessero essere supportati ulteriori dispositivi.
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