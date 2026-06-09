Microsoft inaugura un nuovo canale Beta di Windows 11 per i futuri PC con Snapdragon X2 e RTX Spark

Microsoft ha annunciato una novità significativa per il programma Windows Insider, introducendo un nuovo canale Beta dedicato a Windows 11 versione 26H1. La decisione consentirà agli utenti di scegliere tra percorsi di test differenti, separando le funzionalità ancora altamente sperimentali da quelle ormai vicine alla distribuzione pubblica.
L'aspetto più rilevante riguarda però il supporto alla nuova generazione di dispositivi basati sui chip Snapdragon X2 di Qualcomm e, soprattutto, sulle future piattaforme RTX Spark sviluppate da NVIDIA. Fino a oggi, questi sistemi non potevano accedere al tradizionale canale Beta perché compatibili esclusivamente con Windows 11 26H1 e non con la precedente piattaforma 25H2.
Si prevede una fase di test più stabile per le Beta di Windows 11 su RTX Spark
Con il nuovo schema di distribuzione, chi effettuerà i test su RTX Spark potrà partecipare ai suddetti test attraverso un canale più stabile rispetto all'Experimental Channel, ottenendo in anteprima funzionalità che Microsoft considera già sufficientemente mature per essere incluse nei futuri aggiornamenti ufficiali.
RTX Spark rappresenta uno dei progetti hardware più interessanti dell'attuale evoluzione dell'ecosistema Windows on Arm. Microsoft ha infatti sviluppato Windows 11 26H1 proprio per garantire il supporto alle nuove architetture che arriveranno sul mercato nel corso dell'anno. La creazione di una versione specifica del sistema operativo evidenzia l'importanza strategica attribuita a questa piattaforma.
La beta di Windows 11 26H1 per RTX Spark e Snapdragon X2 pone le basi per una versione dedicata
Secondo Microsoft, Windows 11 26H1 non sarà una release destinata a tutti gli utenti. Si tratta di una versione specializzata, progettata principalmente per dispositivi equipaggiati con i nuovi processori Arm di prossima generazione.
Chi acquisterà un computer RTX Spark o Snapdragon X2 riceverà questa piattaforma come base software, mentre gli altri utenti continueranno normalmente a utilizzare le versioni tradizionali di Windows 11.
La differenza tra il canale Experimental e il nuovo Beta riguarda soprattutto il livello di maturità delle funzionalità in prova. Nel primo caso vengono testate innovazioni ancora in fase iniziale e potenzialmente destinate a non arrivare mai sul mercato.
Nel secondo, invece, trovano spazio caratteristiche già avanzate nello sviluppo e considerate candidate concrete per i futuri aggiornamenti.
Per conoscere i dettagli della nostra policy editoriale, è disponibile la pagina etica.