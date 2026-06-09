Microsoft inaugura un nuovo canale Beta di Windows 11 per i futuri PC con Snapdragon X2 e RTX Spark

Microsoft ha annunciato una novità significativa per il programma Windows Insider, introducendo un nuovo canale Beta dedicato a Windows 11 versione 26H1. La decisione consentirà agli utenti di scegliere tra percorsi di test differenti, separando le funzionalità ancora altamente sperimentali da quelle ormai vicine alla distribuzione pubblica.

L'aspetto più rilevante riguarda però il supporto alla nuova generazione di dispositivi basati sui chip Snapdragon X2 di Qualcomm e, soprattutto, sulle future piattaforme RTX Spark sviluppate da NVIDIA. Fino a oggi, questi sistemi non potevano accedere al tradizionale canale Beta perché compatibili esclusivamente con Windows 11 26H1 e non con la precedente piattaforma 25H2.