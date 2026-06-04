NVIDIA RTX Spark in azione: il gaming tripla A arriva davvero su Windows ARM

Molte delle prestazioni mostrate restano ovviamente legate a demo controllate da NVIDIA e andranno verificate sui prodotti commerciali finali. Ma la direzione è ormai evidente: l'azienda non vuole più limitarsi a produrre GPU per notebook Windows. Vuole ridefinire l'intera piattaforma.

Nelle demo mostrate al Grand HiLai di Taipei, NVIDIA ha puntato soprattutto su un messaggio: i compromessi storici nel gaming di Windows on ARM stanno finalmente sparendo. Cyberpunk 2077 con Path Tracing oltre i 175 fps, Alan Wake 2 sorprendentemente fluido dal vivo, supporto nativo agli anti-cheat di giochi competitivi come Valorant e Fortnite, oltre alla possibilità di eseguire modelli IA e strumenti creativi completamente in locale senza dipendere dal cloud.

La nuova piattaforma RTX Spark , sviluppata insieme a Microsoft, rappresenta infatti il tentativo più aggressivo mai visto finora di trasformare Windows on ARM in una piattaforma completa anche per il gaming. Non più notebook pensati solo per produttività e autonomia, ma macchine capaci di eseguire titoli tripla A con ray tracing avanzato, DLSS 4.5 e frame rate superiori ai 100 fps.

Dal palco del Computex 2026, Jensen Huang ha ribadito più volte un concetto: il futuro dei PC Windows sarà sempre più legato agli agenti IA locali. Ma dietro la narrativa sull'intelligenza artificiale, NVIDIA sta preparando anche qualcosa di molto più ambizioso: il primo vero assalto al mercato dei laptop premium dominato oggi da Apple Silicon, Intel e Qualcomm.

RTX Spark, l’hardware con cui NVIDIA vuole sfidare Apple Silicon

Per la prima volta, infatti, NVIDIA propone una piattaforma quasi totalmente integrata, progettata per competere direttamente con l'approccio verticale visto negli ultimi anni sui MacBook con Apple Silicon. Il cuore di RTX Spark è un SoC sviluppato con MediaTek (in futuro sarà creato interamente da NVIDIA) che combina una CPU ARM ad alte prestazioni con una GPU Blackwell di seconda generazione nello stesso pacchetto hardware.

Non si parla quindi di una classica CPU accompagnata da una GPU dedicata separata, ma di una soluzione unificata pensata per massimizzare efficienza energetica, bandwidth condivisa e accelerazione IA. Sul fronte grafico troviamo architettura Blackwell con Tensor Core di quinta generazione, mentre la componente CPU sfrutta core ARM Cortex-X925 e Cortex-A725. L'obiettivo è chiaro: offrire prestazioni da notebook gaming di fascia alta mantenendo consumi molto più vicini a quelli dei portatili ultrapremium moderni.

Per coprire più segmenti di mercato, NVIDIA ha suddiviso la piattaforma in due famiglie principali: N1X per le configurazioni enthusiast e N1 per i dispositivi più sottili e accessibili. La linea più interessante per i giocatori è senza dubbio N1X. La configurazione top di gamma integra una CPU fino a 20 core in configurazione 10+10 e una GPU da 48 Streaming Multiprocessor, pari a 6.144 CUDA core. È prevista anche una versione leggermente ridotta con 18 core CPU e 5.120 CUDA core.

Il dato più impressionante, però, riguarda i consumi. NVIDIA dichiara un TDP compreso tra 45 e 80 watt per l'intero chip, includendo quindi CPU e GPU insieme. Guardando alle specifiche mostrate a Taipei, il target prestazionale sembra collocarsi nella fascia di una GeForce RTX 5070 Laptop GPU, ma con un livello di integrazione e di efficienza energetica completamente diverso rispetto ai notebook gaming tradizionali.

Naturalmente bisognerà verificare quanto queste promesse reggeranno sui prodotti commerciali finali, soprattutto dal punto di vista delle temperature e delle prestazioni sostenute sotto carico prolungato. Ma il messaggio lanciato da NVIDIA è già chiarissimo: RTX Spark non nasce per essere "un altro Windows on ARM". Nasce per diventare il nuovo punto di riferimento dei laptop Windows ad alte prestazioni.

Accanto alla serie N1X debutta poi la linea N1, pensata per notebook più sottili, leggeri e presumibilmente più economici. In questo caso la configurazione massima prevede una CPU fino a 12 core e una GPU da 2.560 CUDA core, con consumi compresi tra 18 e 45 watt. Anche qui NVIDIA proporrà una variante ridotta con 10 core CPU e 2.048 CUDA core. Pur essendo meno estrema della famiglia N1X, la serie N1 mantiene accesso all'intero ecosistema RTX, comprese le tecnologie GeForce e l'accelerazione IA locale. Ed è proprio questa la parte forse più interessante della strategia NVIDIA: portare strumenti tradizionalmente legati ai notebook gaming di fascia alta anche su dispositivi molto più compatti e portabili.