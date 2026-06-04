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2XKO sta per ricevere un nuovo personaggio: ecco data e trailer di presentazione

2XKO si espande ancora con un nuovo combattente che si aggiunge al roster di quelli già disponibili: ecco l'inquietante e possente Thresh, con il suo trailer di presentazione.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/06/2026
Thresh in 2XKO
2XKO
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Riot Games continua ad espandere 2XKO e ha appena annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio, con un trailer di presentazione e una data di uscita fissata: si tratta di Thresh, che sarà disponibile nel picchiaduro dal 9 giugno.

Si tratta dello stesso giorno in cui arriverà anche Senna, dunque la prossima settimana assisteremo a una notevole espansione del roster di combattenti selezionabili, iniettando nuova linfa a questo interessante picchiaduro basato su League of Legends.

Thresh è stato presentato con un trailer che lo mostra in azione durante un combattimento all'interno del suo livello dedicato e fa intuire qualcosa del suo background.

Un combattente ultraterreno

Come tutti gli altri personaggi di 2XKO, anche Thresh proviene dall'universo di League of Legends, ed è un combattente molto particolare, adattato al picchiaduro con una notevole fedeltà alle sue caratteristiche.

Sadico e astuto, "Thresh è uno spettro inquieto e ambizioso delle Isole Ombra", si legge nella sua descrizione ufficiale, e si presenta con un aspetto davvero inquietante anche in questa versione.

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"Un tempo custode di innumerevoli segreti arcani, fu distrutto da un potere più grande della vita e della morte e ora si alimenta tormentando e uccidendo il prossimo con spietatezza e creatività".

Queste sue capacità emergono anche nel picchiaduro, dove alcune delle sue abilità comprendono poteri arcani decisamente oscuri. Nei mesi scorsi abbiamo visto che il team di 2XKO è stato ridotto per rendere il gioco più sostenibile, dopo il lancio su PS5 e Xbox Series X|S.

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