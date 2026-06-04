Dopo 007 First Light, i prossimi titoli della serie saranno gestiti da Amazon Game Studios

Il recente lancio di 007: First Light ha riportato i videogiochi dedicati a James Bond all'attenzione del mercato. Il titolo, sviluppato da IO Interactive (studio noto per la serie Hitman), ha registrato un'accoglienza molto positiva da parte della critica e pare aver venduto bene, stando alle ultime stime . Tuttavia, le recenti dichiarazioni del general manager di Amazon Gaming , Jeff Gattis, indicano che per i futuri adattamenti videoludici del franchise la multinazionale vuole gestire le cose in prima persona.

Una buona notizia?

In un'intervista concessa a Polygon, Gattis ha chiarito le dinamiche aziendali che ruotano attorno all'attuale capitolo. Amazon non deteneva i pieni diritti su First Light durante la sua genesi, poiché l'accordo con IO Interactive era stato finalizzato prima che l'azienda acquisisse le proprietà intellettuali di James Bond tramite l'assorbimento di MGM. A tal proposito, i progetti futuri saranno, in via teorica, sviluppati e gestiti da MGM e da Amazon Game Studios, il che non è detto che sia una buona notizia, visto l'ottimo lavoro fatto dallo studio di Hitman.

"Non abbiamo realizzato First Light. Ne possediamo una quota perché ora deteniamo la proprietà intellettuale", ha spiegato Gattis, "ma l'acquisizione della proprietà intellettuale è avvenuta dopo che l'accordo per First Light con IO era già stato concluso."

La gestione del marchio di 007 si inserisce in una strategia aziendale più ampia, che mira a far convergere il settore videoludico con l'intrattenimento televisivo. Amazon sta infatti lavorando a diverse serie per Prime Video basate su videogiochi di successo, con progetti già in corso legati a franchise come God of War e Tomb Raider. L'obiettivo della società è capitalizzare le proprietà intellettuali possedute su più medium.

Nel merito, Gattis ha concluso: "Pensiamo che sia una vera opportunità per noi creare proprietà intellettuali che si estendono, o in un certo senso si espandono, in programmi TV e film. Quindi ci sarà una serie TV di Tomb Raider su Prime Video che affiancherà i giochi. Abbiamo molte cose in cantiere su nuovi giochi che saranno collegati alle IP di Prime Video."