God of War: la serie TV di Amazon Prime Video ha trovato l'attrice per Freya ed è un volto noto

La serie TV di God of War in produzione presso Amazon Prime Video continua a svelare il cast pezzo per pezzo, e in questo caso scopriamo l'attrice scelta per interpretare Freya, che è un volto noto tra gli appassionati di serie TV.
Si tratta di Sonya Walger, attrice britannica conosciuta soprattutto per aver interpretato Penny in Lost, oltre a suoi ruoli di Molly Cobb in For All Mankind e di Margot Bishop in The Catch: insomma, un'interprete di notevole rilievo per il personaggio in questione.
In effetti, la Walger dimostra anche una certa somiglianza con la Regina delle Valchirie in God of War, che avrà un ruolo ricorrente all'interno della serie TV, come personaggio di una certa importanza.
Una scelta azzeccata
Sonya Walger ha riferito di essere "molto emozionata" per essere stata scelta nel ruolo di Freya all'interno di questa nuove produzione di Prime Video, su cui la casa produttrice sembra stare investendo in maniera particolare.
Ex-moglie di Odino, da cui si è separata subendo la collera della grande divinità nordica, si tratta di un personaggio complesso, che ha una relazione decisamente complicata con Kratos, essendo (almeno inizialmente) invasa dalla collera per il destino di Baldur, suo figlio.
Successivamente, la situazione cambia e assume un ruolo particolare anche nel percorso dei protagonisti della serie videoludica, in attesa di vedere come questo sarà reso a all'interno della serie TV in lavorazione.
Nel frattempo, abbiamo visto che in molti non hanno apprezzato la prima immagine trapelata sulla serie TV di God of War, ma questa sta comunque procedendo a pieno regime e ha già una seconda stagione confermata, mentre altri quattro attori sono stati svelati per il cast.