La data di uscita di 007 First Light su Nintendo Switch 2 è stata rivelata da Amazon?

La data di uscita di 007 First Light su Nintendo Switch 2 pare sia stata rivelata dalla divisione giapponese di Amazon, secondo cui il tie-in sviluppato da IO Interactive farà il proprio debutto sulla console ibrida il prossimo 16 settembre.

Si tratta di una data che non è ancora stata annunciata ufficialmente dallo studio, ma Amazon Japan non l'ha rimossa ed è improbabile che si riveli essere un semplice placeholder, anche se chiaramente tutto è possibile.

Peraltro un lancio fissato al 16 settembre risulterebbe perfettamente coerente con quanto dichiarato tempo fa da IO Interactive, che aveva parlato di un'uscita su Nintendo Switch 2 alla fine dell'estate: la finestra è quella giusta, non c'è nulla da dire.

Immaginiamo a questo punto che un'eventuale conferma ufficiale da parte del team di sviluppo verrà accompagnata da un trailer che mostri finalmente in azione 007 First Light sulla nuova console Nintendo.