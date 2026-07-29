La data di uscita di 007 First Light su Nintendo Switch 2 è stata rivelata da Amazon?

La data di uscita di 007 First Light su Nintendo Switch 2 pare sia stata rivelata dalla divisione giapponese di Amazon, secondo cui il tie-in sviluppato da IO Interactive farà il proprio debutto sulla console ibrida il prossimo 16 settembre.
Si tratta di una data che non è ancora stata annunciata ufficialmente dallo studio, ma Amazon Japan non l'ha rimossa ed è improbabile che si riveli essere un semplice placeholder, anche se chiaramente tutto è possibile.
Peraltro un lancio fissato al 16 settembre risulterebbe perfettamente coerente con quanto dichiarato tempo fa da IO Interactive, che aveva parlato di un'uscita su Nintendo Switch 2 alla fine dell'estate: la finestra è quella giusta, non c'è nulla da dire.
Immaginiamo a questo punto che un'eventuale conferma ufficiale da parte del team di sviluppo verrà accompagnata da un trailer che mostri finalmente in azione 007 First Light sulla nuova console Nintendo.
Una conversione complicata?
La versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light è stata rinviata lo scorso aprile e le motivazioni dietro tale decisione erano ovviamente di stampo tecnico, vista la complessità di una conversione simile.
Ad ogni modo, di recente IO Interactive ha rassicurato gli utenti parlando di "ottimi progressi sul fronte dell'ottimizzazione", un aspetto ovviamente centrale per un action che punta forte sulla spettacolarità delle sue sequenze e non si troverebbe a proprio agio in una situazione di difficoltà.
A proposito, avete letto la nostra recensione di 007 First Light?