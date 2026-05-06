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007 First Light per Nintendo Switch 2 non farà la fine di Borderlands 4, assicura il CEO di IO Interactive

Il CEO di IO Interactive rassicura i giocatori: la versione Switch 2 di 007 First Light è al sicuro e procede senza intoppi. Il team si prende solo più tempo per rifinirla, evitando un caso alla Borderlands 4.

NOTIZIA di Stefano Paglia   —   06/05/2026
James Bond in 007 First Light
007 First Light
007 First Light
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Hakan Abrak, CEO di IO Interactive, ha garantito che la versione Nintendo Switch 2 di 007 First Light di certo non è a rischio cancellazione né destinata a un limbo indefinito come accaduto al desaparecidos Borderlands 4. Il gioco è già perfettamente funzionante sulla console, ma il team ha deciso di prendersi più tempo per ottimizzarlo fino a raggiungere la qualità desiderata.

Come forse già saprete, l'avventura che racconta i primi passi di un giovane James Bond arriverà il 27 maggio su PS5, Xbox Series X|S e PC. In origine, la versione Switch 2 sarebbe dovuta uscire lo stesso giorno, ma è stata rinviata a questa estate.

Lancio in programma verso la fine dell'estate

Intervistato da The Game Business, Abrak ha risposto a una domanda piuttosto diretta: c'è il rischio che la versione Switch 2 "faccia la fine di Borderlands 4", rinviato a pochi giorni dal lancio e poi sparito dai radar? La replica del CEO è stata netta: il gioco gira già sulla console Nintendo e l'obiettivo è pubblicarlo verso la fine dell'estate.

"No, no, no", ha dichiarato Abrak. "Gira su Switch 2. Dobbiamo solo ammettere che vogliamo assicurarci che sia all'altezza... non voglio sentire 'oh, non è una buona versione, bla bla bla', quindi, per essere completamente onesti, ci serve un po' più di tempo per raggiungere la qualità che desideriamo. E, sai, abbiamo detto estate, probabilmente sarà verso la fine dell'estate. Ma lo pubblicheremo."

"Bond ha un posto speciale su quella piattaforma, su Nintendo", ha aggiunto, riferendosi a GoldenEye per N64. "E prometto che farò tutto il possibile, e come CEO di IOI posso fare parecchio, per assicurarmi di pubblicare 007 First Light nelle migliori condizioni possibili su Switch 2."

L'attore di Bond in 007 First Light è così "fantastico" che dovrebbe "recitare nel prossimo film" L'attore di Bond in 007 First Light è così fantastico che dovrebbe recitare nel prossimo film

Insomma, salvo sorprese, i giocatori Nintendo dovranno attendere solo qualche mese in più. Nel frattempo non mancano nuovi dettagli su 007 First Light, tra cui una stima della durata dell'avventura e un recente video dedicato alle meccaniche di infiltrazione.

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