Class action su Siri: Apple paga 250 milioni per pubblicità ingannevole su iPhone 16

Apple pagherà 250 milioni di dollari per risolvere la class action incentrata su concorrenza sleale a pubblicità ingannevole. Più precisamente, in occasione del debutto di iPhone 16, Apple diffuse una pubblicità in cui presentava le funzionalità personalizzate di Apple Intelligence, che però al momento non erano effettivamente disponibili.
Un dispositivo con “funzionalità inesistenti”
Per contestualizzare, Apple Intelligence è stata presentata durante la WWDC 2024 e poi promossa con l'uscita di iPhone 16 a settembre. Tuttavia, le funzionalità di Siri sono state rimandate a marzo 2025: l'azienda ha quindi ritirato le pubblicità, ma ormai erano state già diffuse per molti mesi. Secondo quanto sostenuto dalla causa, Apple ha violato la legge sui consumatori ingannandoli e spingendoli ad acquistare un dispositivo con "funzionalità inesistenti o sostanzialmente travisate".
Un primo accordo era stato già raggiunto a dicembre, ma ora si arriva alla conclusione ufficiale della vicenda. Apple pagherà 250 milioni di dollari per chiudere la causa: gli utenti idonei negli Stati Uniti potranno ricevere un risarcimento inviando una richiesta formale. Nello specifico, si parla di circa 25-95 dollari per ogni iPhone 15 Pro e iPhone 16 acquistato tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025. La cifra potrebbe salire in base al numero totale di richieste.
Le dichiarazioni di Apple
"Dal lancio di Apple Intelligence, abbiamo introdotto decine di funzionalità in numerose lingue, integrate in tutte le piattaforme Apple, pensate per accompagnare le attività quotidiane degli utenti e sviluppate con la tutela della privacy in ogni fase. Tra queste figurano Visual Intelligence, Traduzione in tempo reale, Strumenti di scrittura, Genmoji, Pulizia e molte altre", ha dichiarato Apple a MacRumors.
"Apple ha raggiunto un accordo per risolvere le controversie relative alla disponibilità di due funzionalità aggiuntive. Abbiamo risolto la questione per poter continuare a concentrarci su ciò che sappiamo fare meglio: offrire ai nostri utenti i prodotti e i servizi più innovativi". Nel frattempo, iOS 27 dovrebbe accogliere finalmente le funzionalità della nuova Siri e Visual Intelligence.