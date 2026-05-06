Class action su Siri: Apple paga 250 milioni per pubblicità ingannevole su iPhone 16

Un dispositivo con “funzionalità inesistenti”

Per contestualizzare, Apple Intelligence è stata presentata durante la WWDC 2024 e poi promossa con l'uscita di iPhone 16 a settembre. Tuttavia, le funzionalità di Siri sono state rimandate a marzo 2025: l'azienda ha quindi ritirato le pubblicità, ma ormai erano state già diffuse per molti mesi. Secondo quanto sostenuto dalla causa, Apple ha violato la legge sui consumatori ingannandoli e spingendoli ad acquistare un dispositivo con "funzionalità inesistenti o sostanzialmente travisate".

La pubblicità su Apple Intelligence

Un primo accordo era stato già raggiunto a dicembre, ma ora si arriva alla conclusione ufficiale della vicenda. Apple pagherà 250 milioni di dollari per chiudere la causa: gli utenti idonei negli Stati Uniti potranno ricevere un risarcimento inviando una richiesta formale. Nello specifico, si parla di circa 25-95 dollari per ogni iPhone 15 Pro e iPhone 16 acquistato tra il 10 giugno 2024 e il 29 marzo 2025. La cifra potrebbe salire in base al numero totale di richieste.