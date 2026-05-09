Le possibili caratteristiche del ciondolo IA di Apple: formato AirTag e funzioni avanzate

Un accessorio indossabile con fotocamere

Prima di tutto, sappiamo che l'accessorio dovrebbe avere le stesse dimensioni di un AirTag e potrebbe somigliare a un disco sottile, piatto e circolare, con un involucro in alluminio e vetro. Inoltre, dovrebbe integrare un pulsante fisico su un lato e una clip che vi permetterà di fissare l'accessorio ai vestiti. A quanto pare, però, potrebbe presentare anche un foro che consente di utilizzarlo come una collana, offrendo così una certa versatilità agli utenti in base alle proprie preferenze.

Secondo Bloomberg, il dispositivo dovrebbe essere dotato di una fotocamera a bassa risoluzione, sempre attiva per elaborare dati visivi, pensata per fornire informazioni sull'ambiente circostante.

Il ciondolo dovrebbe avere queste dimensioni

Questa caratteristica ci ricorda per certi versi i nuovi AirPods dotati di fotocamere, in arrivo entro quest'anno. Anche in quel caso, infatti, non è possibile utilizzarle per scattare foto o registrare video. Tuttavia, vi abbiamo consigliato subito di prendere queste informazioni con le pinze. The Information, ad esempio, sostiene che ci saranno due fotocamere frontali che potranno essere utilizzate proprio per scattare foto.

In ogni caso, Siri dovrebbe giocare un ruolo cruciale, dato che il dispositivo ruoterà esclusivamente attorno alle funzionalità IA. Probabilmente potremo saperne di più con il debutto di iOS 27, previsto a breve, versione che finalmente dovrebbe introdurre le tanto attese novità del nuovo assistente.