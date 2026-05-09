Le esclusive non contano molto per PlayStation e Xbox, per un noto analista

In una conversazione riportata da The Game Business, Piscatella ha riferito che le esclusive hanno ancora una certa importanza, ma non rappresenterebbero l'ago della bilancia, anche perché vengono solitamente surclassate da giochi third party multipiattaforma in termini di vendite.

La questione viene discussa ormai da anni e porta a risultati alterni: proprio di recente, il risultato di un sondaggio riferiva che per gli utenti le esclusive sono ancora un elemento importante per scegliere la console da acquistare, ma di fatto i dati di vendita sembrano indicare il contrario, e a questi si riferisce soprattutto Mat Piscatella, essendo alquanto pratico di tali informazioni.

Il dibattito resta sempre aperto sull'argomento, e di recente anche Mat Piscatella, noto analista di mercato per la compagnia Circana, ha detto la sua sostenendo che le esclusive non contano molto per quanto riguarda PlayStation e Xbox , dimostrandolo con i dati.

Sono più legate a questioni di marketing

"Le esclusive contano", ha riferito Mat Piscatella, "Ma non hanno quell'importanza che molte persone vogliono affibbiare loro", ha spiegato, "Lo dico da tempo e a volte mi gridano contro per questo, ma è la verità".

"Hanno importanza per alcune persone, ma non per molte altre", ha spiegato l'analista. Le esclusive, secondo Piscatella, riguardano soprattutto una "Questione di percezione e posizionamento, hanno a che fare con questioni di marketing e brand", più che essere delle caratteristiche effettivamente richieste dai consumatori.

Proprio per questo, secondo Piscatella, il fatto che Sony abbia portato le sue esclusive su PC non ha portato ad alcun impatto negativo sulle vendite delle console PlayStation, nonostante pare che la compagnia abbia deciso di non proseguire su questa strada.

"Tendiamo a perderci troppo nei dettagli su queste cose, quando oltre il 60% delle persone che hanno acceso PlayStation lo scorso anno l'ha fatto soprattutto per giocare almeno una volta a Fortnite, e non c'è nessun titolo in esclusiva nella Top 20 secondo quel parametro". Di fatto, i titoli multipiattaforma tendono a dominare il mercato e i giocatori giocano soprattutto a una quantità limitata di titoli, più o meno sempre gli stessi.

D'altra parte, la Top 20 dei giochi più venduti di sempre su PlayStation è piuttosto illuminante in questo senso, considerando che presenta tre sole esclusive, oltretutto nelle posizioni più basse.