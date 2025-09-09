La Top 20 dei giochi più venduti di sempre su PlayStation è tristemente banale nei dati USA

Mat Piscatella, in occasione del compleanno di PlayStation negli USA, ha condiviso due classifiche dedicate ai videogiochi più venduti negli Stati Uniti su console PlayStation dal 1995 al luglio 2025. Una è realizzata in termini di guadagni e una in termini di unità vendute.

Il problema è che in entrambi i casi è una classifica tutt'altro che interessante.