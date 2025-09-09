La Top 20 dei giochi più venduti di sempre su PlayStation è tristemente banale nei dati USA

Mat Piscatella, in occasione del compleanno di PlayStation negli USA, ha condiviso due classifiche dedicate ai videogiochi più venduti negli Stati Uniti su console PlayStation dal 1995 al luglio 2025. Una è realizzata in termini di guadagni e una in termini di unità vendute.
Il problema è che in entrambi i casi è una classifica tutt'altro che interessante.
Le classifiche dei giochi più venduti negli USA su PlayStation dal 1995 a oggi
Iniziamo con la classifica dei giochi più venduti su PlayStation in termini di guadagni:
- Grand Theft Auto V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops III
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Guitar Hero III: Legends of Rock
- Marvel's Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: Black Ops
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Marvel's Spider-Man 2
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- Grand Theft Auto: Vice City
Ecco invece la classifica dei giochi più venduti in termini di unità; in questo caso c'è un po' più di varietà:
- Grand Theft Auto V
- Minecraft
- Red Dead Redemption II
- Grand Theft Auto: San Andreas
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Marvel's Spider-Man
- Call of Duty: Black Ops III
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- Grand Theft Auto: Vice City
- Call of Duty: Modern Warfare II (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Marvel's Spider-Man: Miles Morales
- The Last of Us
- God of War (2018)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Call of Duty: Black Ops
- Rainbow Six: Siege [Tom Clancy's]
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
Sebbene scontato, non è molto appassionante vedere che entrambe le classifiche sono una lista di Call of Duty. Sarebbe invece interessante avere lo stesso dato per l'Europa, dove probabilmente i FIFA / EA Sports FC competerebbero con i titoli di Activision.