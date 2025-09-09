Sviluppare un nuovo Sly Cooper sembra non interessi quasi a nessuno nel team Sucker Punch

Si tratta sempre dell'intervista pubblicata da MinnMax dalla quale abbiamo saputo che il rinvio di GTA 6 è stato celebrato come una festa da Sucker Punch , che nel particolare formato delle "125 domande rapide" va ad esplorare diversi aspetti dello sviluppo di Ghost of Yotei, e dunque anche altri elementi riguardanti il team.

Sembra proprio che ci siano poche speranze per un ritorno di Sly Cooper sulle scene, almeno stando a quanto riferito dal director Nate Fox, che in una recente videointervista ha spiegato che il team Sucker Punch non pare interessato a sviluppare un gioco sulla serie in questione.

Veramente poche speranze di rivederlo

"Dieci percento", questa è la porzione di Sucker Punch che si è dimostrata interessate a tornare su Sly Cooper, a dimostrazione che il restante 90%, ovvero la stragrande maggioranza, non è interessata alla serie e vuole dedicarsi ad altro.

"È passato tanto tempo da quando Sly Cooper è uscito", ha inoltre aggiunto Fox, con una considerazione che si presta a diverse interpretazioni ma che, in questa accezione, sembra significare una sorta di abbandono del franchise da parte degli stessi autori.

Nell'intervista emerge anche un bizzarro aneddoto in cui si racconta che al team è giunta un'email di richiesta, da parte di un fan, per un ritorno di Sly Cooper, alla quale gli sviluppatori hanno risposto "speriamo che ti piaccia Ghost of Yotei", tanto per mettere le cose in chiaro.