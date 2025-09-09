Sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming? Le Corsair HS65 sono al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante sulle cuffie da gaming Corsair HS65: l'offerta attiva prevede uno sconto extra large del 33% per un costo totale e finale di 59,99€, minimo storico per questo headset. Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Le Corsair HS65 Surround sono cuffie da gaming cablate multipiattaforma progettate per offrire un'esperienza audio immersiva e di alta qualità. Dotate di suono surround Dolby 7.1, garantiscono un'ottima resa spaziale, ideale per identificare con precisione ogni dettaglio durante le sessioni di gioco più intense.
Ulteriori dettagli tecnici
Compatibili con PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, queste cuffie offrono massima versatilità, mentre il jack da 3,5 mm assicura una connessione stabile e priva di ritardi. Il microfono integrato è ottimizzato per fornire nitidezza e accuratezza vocale, rendendole perfette sia per le chat di gioco che per le chiamate.
Il design over-ear e l'ergonomia curata le rendono comode anche per lunghe sessioni, grazie a un ottimo bilanciamento tra stile e comfort. Disponibili nei colori bianco e carbonio, uniscono eleganza e funzionalità. Inoltre, sono compatibili con il software Corsair iCUE, che permette di regolare impostazioni e personalizzazioni audio avanzate.