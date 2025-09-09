Sei alla ricerca di un nuovo paio di cuffie da gaming? Le Corsair HS65 sono al minimo storico su Amazon

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promo molto interessante sulle cuffie da gaming Corsair HS65: l'offerta attiva prevede uno sconto extra large del 33% per un costo totale e finale di 59,99€, minimo storico per questo headset . Puoi acquistare le cuffie direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Le Corsair HS65 Surround sono cuffie da gaming cablate multipiattaforma progettate per offrire un'esperienza audio immersiva e di alta qualità. Dotate di suono surround Dolby 7.1 , garantiscono un'ottima resa spaziale, ideale per identificare con precisione ogni dettaglio durante le sessioni di gioco più intense.

Ulteriori dettagli tecnici

Compatibili con PC, Mac, PS5, PS4, Xbox, Nintendo Switch e dispositivi mobili, queste cuffie offrono massima versatilità, mentre il jack da 3,5 mm assicura una connessione stabile e priva di ritardi. Il microfono integrato è ottimizzato per fornire nitidezza e accuratezza vocale, rendendole perfette sia per le chat di gioco che per le chiamate.

Cuffie Corsair HS65

Il design over-ear e l'ergonomia curata le rendono comode anche per lunghe sessioni, grazie a un ottimo bilanciamento tra stile e comfort. Disponibili nei colori bianco e carbonio, uniscono eleganza e funzionalità. Inoltre, sono compatibili con il software Corsair iCUE, che permette di regolare impostazioni e personalizzazioni audio avanzate.