L'Xbox Demo Fest è iniziata, vediamo i giochi che possono essere provati in questi giorni

Come era stato annunciato nei giorni scorsi, è iniziata oggi l'Xbox Demo Fest, un'iniziativa dedicata ai titoli indie sviluppati attraverso il programma ID@Xbox che consente di provare oltre 40 giochi con altrettante versioni di prova messe a disposizione gratuitamente su Xbox Store.
Dopo l'annuncio dell'avvio dell'iniziativa e la sua durata, arriva anche l'elenco completo dei giochi che possono essere provati: ricordiamo che queste demo saranno disponibili dal 9 al 30 settembre.
Vediamo dunque la lista dei giochi che possono essere provati in questi giorni:
- A Pizza Delivery
- Angry Video Game Nerd 8-bit
- AWAKEN - Astral Blade
- Baki Hanma: Blood Arena
- Beacon of Neyda
- BEFORE I GO
- Biped 2
- Bit ESC
- Breaking Gates
- Brews & Bastards
- Bylina Origins
- CyberWar Neon City
- Dead Reset
- Deck of Haunts
- Detective Dotson
- Echo Weaver
- Echoes of the Plum Grove: ISDF
- FAITH: The Unholy Trinity
- Forgotlings
- Gloomy Eyes
- Halls of Torment
- Imagine Earth
- Ink.
- The Jackbox Party Pack 11
- Jotunnslayer: Hordes of Hel
- Labyrinthine - Console Edition
- Military Logistics Simulator
- Mina the Hollower
- Neon Inferno
- Polterguys: Possession Party
- Possessions
- RoadOut
- Shroom Siege
- SULFUR
- Tormented Souls 2
- Townseek
- Under Par Golf Architect
- Yooka-Replaylee
Non è peraltro ancora la lista completa dei giochi che verranno messi a disposizione.
Altri si aggiungeranno in seguito
L'iniziativa Xbox Demo Fest punta inoltre a mettere a disposizione altre demo nei prossimi giorni, all'interno di queste tre settimane di prove che consentiranno di farsi delle idee precise sui titoli indie in arrivo.
Tutti i giochi presenti sono peraltro sviluppati con il supporto del programma ID@Xbox, ovvero l'iniziativa di Microsoft dedicata allo sviluppo dei giochi indipendenti.
Molti di questi sono effettivamente poco noti, ma potrebbero esserci dei giochi davvero molto interessanti nascosti all'interno di questo elenco, dunque la possibilità di poterli provare con mano rappresenta un'ottima opportunità.
Tra i giochi più noti troviamo Yooka-Replaylee, il ritorno del titolo Playtonic, l'action adventure Mina the Hollower, il survival horror Tormented Souls 2 e il platform 2D Angry Video Game Nerd 8-bit.