È ufficiale: i messaggi diretti su Instagram non sono più protetti dalla crittografia end-to-end

A partire dall'8 maggio 2026, i messaggi con crittografia end-to-end su Instagram non sono più supportati. L'annuncio è stato dato proprio da Meta qualche mese fa, in seguito a uno scarso utilizzo da parte degli utenti. Tuttavia, è bene specificare fin da subito che questo tipo di opzione, mai attivo di default, in realtà non è mai stato distribuito globalmente a tutti gli utenti , soprattutto in Italia. Ad ogni modo, si tratta di una notizia che non ha entusiasmato tutti e che, anzi, solleva diversi dubbi sul fronte della privacy e della sicurezza.

Una funzione poco usata

Secondo quanto riportato dalla portavoce Dina El-Kassaby Luce, la crittografia end-to-end non era particolarmente usata su Instagram. Se su WhatsApp la crittografia è attiva di default e non sono necessari ulteriori passaggi, in realtà Instagram richiedeva l'attivazione manuale in ogni chat.

Instagram

Ricordiamo, tuttavia, che nel 2024 il Procuratore Generale del Nevada ha presentato una mozione per vietare a Meta di offrire l'E2EE ai minori, in quanto non realmente sicura. Inoltre, il Procuratore Generale del New Mexico ha accusato l'azienda di sapere che la crittografia avrebbe "reso le sue piattaforme meno sicure, impedendole di individuare e segnalare lo sfruttamento sessuale dei minori".