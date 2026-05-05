Instagram introduce un'etichetta per aumentare la trasparenza e individuare facilmente i contenuti generati con l'IA

Instagram ha introdotto una nuova funzionalità pensata per migliorare la trasparenza all'interno della piattaforma: si tratta dell'etichetta "AI Creator", destinata agli utenti che utilizzano regolarmente strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti.
Questa novità consente ai creator di attivare un apposito tag direttamente dal proprio profilo, che verrà mostrato sia nella pagina personale sia nei post pubblicati. L'obiettivo è rendere più chiaro agli utenti quando immagini, video o altri contenuti sono stati realizzati con il supporto dell'IA, contribuendo a ridurre possibili fraintendimenti o disinformazione.
La nuova etichetta di Instagram si fonde con altre funzioni
La nuova etichetta si integra con il sistema già esistente di "AI info", che viene applicato automaticamente quando la piattaforma rileva l'uso di strumenti di intelligenza artificiale durante la creazione dei contenuti. Nel caso in cui un post provenga da un account contrassegnato come AI Creator, sarà comunque il tag "AI info" a comparire sul contenuto, sostituendo quello del profilo.
Questa iniziativa si inserisce in un contesto in cui l'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione digitale è in forte crescita. Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, aveva già sottolineato nei mesi scorsi come le tecnologie emergenti siano in grado di replicare lo stile di qualsiasi creator, rendendo sempre più difficile distinguere tra contenuti reali e generati artificialmente.
Instagram punta su maggiore chiarezza e trasparenza
La scelta di introdurre nuove etichette mira quindi a fornire maggiore chiarezza agli utenti, ma solleva anche alcune riflessioni. Da un lato, la piattaforma continua a incentivare la produzione di contenuti originali, dall'altro promuove l'utilizzo di strumenti di IA, in linea con la strategia più ampia di Meta, che sta investendo ingenti risorse nello sviluppo di tecnologie generative.
Alcuni osservatori ritengono che una limitazione della diffusione dei contenuti generati dall'IA potrebbe essere più efficace nel preservare la fiducia degli utenti, ma la direzione intrapresa da Meta sembra puntare sull'integrazione di queste tecnologie piuttosto che sulla loro restrizione. Per il momento, la funzione non è ancora disponibile per tutti gli utenti.