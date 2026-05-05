Instagram introduce un'etichetta per aumentare la trasparenza e individuare facilmente i contenuti generati con l'IA

Instagram ha introdotto una nuova funzionalità pensata per migliorare la trasparenza all'interno della piattaforma: si tratta dell'etichetta "AI Creator", destinata agli utenti che utilizzano regolarmente strumenti di intelligenza artificiale per creare contenuti.

Questa novità consente ai creator di attivare un apposito tag direttamente dal proprio profilo, che verrà mostrato sia nella pagina personale sia nei post pubblicati. L'obiettivo è rendere più chiaro agli utenti quando immagini, video o altri contenuti sono stati realizzati con il supporto dell'IA, contribuendo a ridurre possibili fraintendimenti o disinformazione.