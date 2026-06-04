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GeForce NOW annuncia 18 nuovi giochi a giugno tra RPG, remake e nuove uscite disponibili subito nel cloud gaming

GeForce NOW annuncia 18 nuovi giochi in arrivo a giugno, tra cui NTE: Neverness to Everness e Gothic 1 Remake. Ecco i dettagli.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   04/06/2026
GeForce NOW

GeForce NOW continua ad ampliare la propria offerta di giochi in cloud annunciando l'arrivo di 18 nuovi titoli nel corso del mese di giugno. Il servizio punta a offrire un accesso immediato ai giochi, senza necessità di download o installazioni, permettendo agli utenti di entrare direttamente nelle esperienze di gioco da PC, Mac, dispositivi portatili, smartphone e smart TV.

Tra i titoli principali spiccano NTE: Neverness to Everness e il ritorno di un classico del genere RPG con Gothic 1 Remake, disponibile su Steam dal 5 giugno.

GeForce NOW accoglie Ghotic 1 Remake e NTE: Neverness to Everness

NTE: Neverness to Everness introduce i giocatori nella misteriosa città di Hethereau, un ambiente in cui anomalie soprannaturali alterano la realtà e dove segreti inquietanti si nascondono dietro ogni angolo. Grazie al cloud, l'esperienza è accessibile su molteplici dispositivi senza limiti hardware.

L'intro cinematografica di Gothic 1 Remake ci prepara al lancio L'intro cinematografica di Gothic 1 Remake ci prepara al lancio

Gothic 1 Remake, invece, rappresenta una ricostruzione completa del celebre RPG originale, con grafica di nuova generazione, sistemi di gioco ampliati e un combat system completamente rinnovato. Il gioco permette di rivivere l'avventura nella Valle delle Miniere con prestazioni avanzate grazie al supporto delle tecnologie GeForce RTX 5080 integrate nel servizio.

I nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW

Nel corso della prima settimana, GeForce NOW offrirà già 10 giochi disponibili in streaming, tra cui nuove uscite e titoli già noti. La lista include:

  • Jurassic World Evolution 3 (Nuova uscita su Xbox, disponibile con Game Pass)
  • Fatekeeper (Nuova uscita su Steam, disponibile dal 02/06)
  • House Flipper Remastered Collection (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
  • Pro Cycling Manager 26 (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
  • GOALS (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
  • Gothic 1 Remake (Nuova uscita su Steam, disponibile da 05/06)
  • NTE: Neverness to Everness (Launcher)
  • The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Steam e Xbox, disponibile con Game Pass)
  • Tomb Raider I-III Remastered (Epic Games Store)
  • XCOM: Enemy Unknown (Steam)
Gfn Thursday Gothic 1 Remake

Nel corso del mese arriveranno ulteriori titoli, ampliando ulteriormente il catalogo del servizio. Tra questi:

  • STARSEEKER: Astroneer Expeditions (Nuova uscita su Steam, 11/06)
  • SpaceCraft (Nuova uscita su Steam, 11/06)
  • Denshattack! (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile con Game Pass, 17/06)
  • The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Nuova uscita su Steam, 18/06)
  • Dark Scrolls (Nuova uscita su Steam, 22/06)
  • Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (Nuova uscita su Steam and Ubisoft, 30/06)
  • Farever (Steam)
  • FATAL FURY: City of the Wolves (Steam)

Queste le principali novità in casa GeForce NOW. Fateci sapere che cosa ne pensate!

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