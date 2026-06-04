GeForce NOW annuncia 18 nuovi giochi a giugno tra RPG, remake e nuove uscite disponibili subito nel cloud gaming

GeForce NOW continua ad ampliare la propria offerta di giochi in cloud annunciando l'arrivo di 18 nuovi titoli nel corso del mese di giugno. Il servizio punta a offrire un accesso immediato ai giochi, senza necessità di download o installazioni, permettendo agli utenti di entrare direttamente nelle esperienze di gioco da PC, Mac, dispositivi portatili, smartphone e smart TV.
Tra i titoli principali spiccano NTE: Neverness to Everness e il ritorno di un classico del genere RPG con Gothic 1 Remake, disponibile su Steam dal 5 giugno.
GeForce NOW accoglie Ghotic 1 Remake e NTE: Neverness to Everness
NTE: Neverness to Everness introduce i giocatori nella misteriosa città di Hethereau, un ambiente in cui anomalie soprannaturali alterano la realtà e dove segreti inquietanti si nascondono dietro ogni angolo. Grazie al cloud, l'esperienza è accessibile su molteplici dispositivi senza limiti hardware.
Gothic 1 Remake, invece, rappresenta una ricostruzione completa del celebre RPG originale, con grafica di nuova generazione, sistemi di gioco ampliati e un combat system completamente rinnovato. Il gioco permette di rivivere l'avventura nella Valle delle Miniere con prestazioni avanzate grazie al supporto delle tecnologie GeForce RTX 5080 integrate nel servizio.
I nuovi giochi in arrivo su GeForce NOW
Nel corso della prima settimana, GeForce NOW offrirà già 10 giochi disponibili in streaming, tra cui nuove uscite e titoli già noti. La lista include:
- Jurassic World Evolution 3 (Nuova uscita su Xbox, disponibile con Game Pass)
- Fatekeeper (Nuova uscita su Steam, disponibile dal 02/06)
- House Flipper Remastered Collection (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
- Pro Cycling Manager 26 (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
- GOALS (Nuova uscita su Steam, disponibile da 04/06)
- Gothic 1 Remake (Nuova uscita su Steam, disponibile da 05/06)
- NTE: Neverness to Everness (Launcher)
- The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition (Steam e Xbox, disponibile con Game Pass)
- Tomb Raider I-III Remastered (Epic Games Store)
- XCOM: Enemy Unknown (Steam)
Nel corso del mese arriveranno ulteriori titoli, ampliando ulteriormente il catalogo del servizio. Tra questi:
- STARSEEKER: Astroneer Expeditions (Nuova uscita su Steam, 11/06)
- SpaceCraft (Nuova uscita su Steam, 11/06)
- Denshattack! (Nuova uscita su Steam e Xbox, disponibile con Game Pass, 17/06)
- The Adventures of Elliot: The Millennium Tales (Nuova uscita su Steam, 18/06)
- Dark Scrolls (Nuova uscita su Steam, 22/06)
- Monopoly: Star Wars Heroes vs. Villains (Nuova uscita su Steam and Ubisoft, 30/06)
- Farever (Steam)
- FATAL FURY: City of the Wolves (Steam)
Queste le principali novità in casa GeForce NOW. Fateci sapere che cosa ne pensate!
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