Marvel's Wolverine è un gioco d'azione "lineare" e non è open world, conferma Insomniac Games

La questione è a questo punto piuttosto chiara, anche dopo la recente presentazione, ma nel caso abbiate dubbi Insomniac Games ha chiarito che Marvel's Wolverine è in effetti un gioco d'azione "lineare" e che non sarà open world.
La questione è stata confermata anche dal director Mike Daly e dal creative director Marcus Smith nella nostra intervista collegata all'anteprima esclusiva su Marvel's Wolverine, in cui viene spiegato che questo titolo si presenta diverso da Marvel's Spider-Man anche come gameplay, mappa di gioco e sistema di movimento.
È, in effetti, una scelta che consente di costruire un gioco più in linea con le caratteristiche del personaggio, mettendo in scena un'avventura divisa in veri e propri livelli in cui i movimenti sono liberi fino a un certo punto, perché il protagonista non è noto per volteggiare e coprire grandi distanze in pochi movimenti.
Un Wolverine giramondo
D'altra parte, la possibilità di dividere il gioco in livelli consente di mettere in scena ambientazioni molto diverse tra loro, cosa ben differente da una singola città, seppure ampia e liberamente esplorabile.
"Logan non è un tipo che si stabilisce in un posto solo. È spinto a viaggiare costantemente in cerca del suo passato e talvolta da uno spiccato senso del dovere", ha spiegato Daly nella nostra intervista.
"Per questo, un gioco in cui si viaggia in tutto il mondo per risolvere misteri ci è sembrata la struttura migliore: Marvel's Wolverine è una corsa sulle montagne russe che si muove a un ritmo serratissimo dall'inizio alla fine".
Ci saranno comunque percorsi alternativi e qualche segreto da scoprire, sulla linea dello stile "wide-linear" visto anche nei recenti God of War, oltre alla presenza di alcuni enigmi impostati su un sistema di investigazione che sfrutta i sensi ipersviluppati di Logan.
Abbiamo avuto modo di vedere nuovamente Marvel's Wolverine con lo spettacolare trailer del gameplay che ha aperto il recente State of Play e che ha mostrato il gioco nella sua forma quasi definitiva, in attesa della data di uscita fissata per il 15 settembre su PS5.
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