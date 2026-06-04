Marvel's Wolverine è un gioco d'azione "lineare" e non è open world, conferma Insomniac Games

La questione è a questo punto piuttosto chiara, anche dopo la recente presentazione, ma nel caso abbiate dubbi Insomniac Games ha chiarito che Marvel's Wolverine è in effetti un gioco d'azione "lineare" e che non sarà open world.

La questione è stata confermata anche dal director Mike Daly e dal creative director Marcus Smith nella nostra intervista collegata all'anteprima esclusiva su Marvel's Wolverine, in cui viene spiegato che questo titolo si presenta diverso da Marvel's Spider-Man anche come gameplay, mappa di gioco e sistema di movimento.

È, in effetti, una scelta che consente di costruire un gioco più in linea con le caratteristiche del personaggio, mettendo in scena un'avventura divisa in veri e propri livelli in cui i movimenti sono liberi fino a un certo punto, perché il protagonista non è noto per volteggiare e coprire grandi distanze in pochi movimenti.