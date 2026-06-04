L'Archaeologist Edition di Outer Wilds per PS5 è in offerta su Amazon: puoi acquistarlo al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una promozione sull'Archaeologist Edition di Outer Wilds: l'offerta prevede uno sconto attivo del 15% per un costo totale e finale d'acquisto 33,99€ (minimo storico) . Acquista il gioco direttamente tramite questo link , oppure accedi alla pagina dedicata dal box qui sotto: Outer Wilds invita i giocatori a intraprendere un'affascinante avventura spaziale all'interno di un sistema solare misterioso e in continua evoluzione. Nei panni dell'ultima recluta della Spedizione Outer Wilds , un giovane programma di esplorazione spaziale, il compito sarà quello di scoprire i segreti nascosti tra pianeti enigmatici e fenomeni inspiegabili.

Ulteriori dettagli sul gioco

L'esplorazione rappresenta il cuore dell'esperienza. Durante il viaggio sarà possibile indagare sulle inquietanti profondità di Dark Bramble, visitare antiche rovine aliene sparse nel sistema e cercare di comprendere l'origine di un misterioso loop temporale che sembra intrappolare l'intero universo. Ogni scoperta conduce a nuove domande e a luoghi sempre più pericolosi.

I pianeti che compongono il sistema solare di Outer Wilds sono vivi e dinamici. Gli ambienti cambiano costantemente con il passare del tempo. Per affrontare l'avventura, i giocatori avranno a disposizione diversi strumenti utili per esplorare, individuare segnali misteriosi, decifrare antichi alfabeti alieni e sopravvivere.

L'Archaeologist Edition include inoltre un contenuto esclusivo per i collezionisti: un poster pieghevole con la mappa dei pianeti realizzata da Ian Jacobson, Concept Artist di Mobius Digital.