Persona 4 Revival compare su Xbox Store con classificazione ESRB: data di uscita in arrivo?

Sembra proprio proseguire il percorso di avvicinamento al lancio di Persona 4 Revival, con il gioco che nelle ore scorse ha ricevuto una pagina ufficiale su Xbox Store e una classificazione ESRB, tutti elementi che fanno pensare a un prossimo annuncio sulla data di uscita.

Si tratta ancora di supposizioni, ovviamente, ma unendo queste nuove informazioni ai vari indizi emersi nei giorni scorsi sembra completarsi il quadro di una presentazione probabilmente vicina per Persona 4 Revival, con una data di uscita che potrebbe essere annunciata in uno dei prossimi eventi videoludici come la Summer Game Fest di venerdì o l'Xbox Games Showcase di domenica 7 giugno.

In effetti, ci troviamo ora a un anno di distanza dal primo annuncio, avvenuto proprio durante l'Xbox Games Showcase dell'anno scorso, dunque è probabile che ulteriori informazioni arrivino per la nuova edizione di tale evento.