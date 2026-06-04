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Persona 4 Revival compare su Xbox Store con classificazione ESRB: data di uscita in arrivo?

Altri indizi sembrano puntare su un avvicinamento ulteriore di informazioni sull'uscita di Persona 4 Revival, visto che ha ricevuto un'altra classificazione e una pagina ufficiale.

NOTIZIA di Giorgio Melani   —   04/06/2026
Un'immagine dei personaggi di Persona 4
Persona 4 Revival
Persona 4 Revival
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Sembra proprio proseguire il percorso di avvicinamento al lancio di Persona 4 Revival, con il gioco che nelle ore scorse ha ricevuto una pagina ufficiale su Xbox Store e una classificazione ESRB, tutti elementi che fanno pensare a un prossimo annuncio sulla data di uscita.

Si tratta ancora di supposizioni, ovviamente, ma unendo queste nuove informazioni ai vari indizi emersi nei giorni scorsi sembra completarsi il quadro di una presentazione probabilmente vicina per Persona 4 Revival, con una data di uscita che potrebbe essere annunciata in uno dei prossimi eventi videoludici come la Summer Game Fest di venerdì o l'Xbox Games Showcase di domenica 7 giugno.

In effetti, ci troviamo ora a un anno di distanza dal primo annuncio, avvenuto proprio durante l'Xbox Games Showcase dell'anno scorso, dunque è probabile che ulteriori informazioni arrivino per la nuova edizione di tale evento.

Tempi maturi per un annuncio

Persona 4 Revival è previsto arrivare direttamente nel catalogo di Game Pass al lancio, dunque è molto probabile che le comunicazioni ufficiali sull'uscita arrivino durante l'evento di Microsoft, ma al momento si tratta di speculazioni.

La pagina di Xbox Store dedicata può essere vista a questo indirizzo, e riporta il nuovo rating da parte dell'ESRB, che piazza il gioco nella fascia del pubblico "maturo", ovvero "17+" per quanto riguarda gli anni degli utenti a cui il titolo è rivolto.

Persona 4 Revival, spunta un possibile mese di uscita per il remake Persona 4 Revival, spunta un possibile mese di uscita per il remake

Considerando anche questa novità, viene da pensare che l'uscita non sia molto lontana, o quantomeno una maggiore definizione di questa, con possibili annunci in arrivo. Attendiamo dunque ulteriori informazioni da parte di Sega e Atlus.

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