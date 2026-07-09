Persona 4 Revival è disponibile in preordine su Amazon: un remake imperdibile

Su Amazon è attualmente disponibile il preordine di Persona 4 Revival per PS5 a 69,99 €. Se sei interessato, puoi preordinarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon e lo riceverai entro pochi giorni, ricordando che l'uscita ufficiale è prevista per il 18 febbraio 2027. Vediamo ulteriori dettagli affinché tu possa valutarne l'acquisto.

Una storia coinvolgente

In questo remake scoprirai l'iconica avventura di Persona con una grafica migliorata, per offrirti un'esperienza ancora più coinvolgente. Anche il gameplay è più fluido, grazie ad alcune migliorie pratiche. Troverai sequenze in stile anime e personaggi con i quali potrai rafforzare i legami. Ogni tua decisione giocherà un ruolo cruciale nella storia e ti porterà verso esperienze ed epiloghi unici. I combattimenti sono rigorosamente a turni e dovrai padroneggiare le Personae, quindi creare il tuo stile di combattimento.

La trama su due livelli è ambientata nella tranquilla ma inquietante Inaba; dovrai indagare su eventi soprannaturali e risolvere omicidi. Si tratta di un gioco adatto sia ai fan che ai neofiti. Se vuoi scoprire altre offerte interessanti, puoi trovarle anche sui nostri canali Telegram.