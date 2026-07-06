Le scene animate di Persona 4 Revival sono realizzate dallo studio degli anime di Jujutsu Kaisen e Chainsaw Man

Atlus ha svelato che tutte le sequenze animate di Persona 4 Revival sono state realizzate esternamente da MAPPA, uno degli studi di animazione giapponesi più celebri e apprezzati nel panorama degli anime.
Parliamo del team che ha firmato gli adattamenti per il piccolo schermo di Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, la "Stagione Finale" de L'Attacco dei Giganti, Dorohedoro e Ranma ½, solo per citare alcuni dei tantissimi titoli presenti nel curriculum dello studio.
Persona 4 torna su PC e console il prossimo anno
Ricordiamo inoltre che MAPPA ha realizzato in passato l'animazione di vari videogiochi di alto profilo, come ad esempio Inazuma Eleven: Victory Road, ARK: Survival Ascended e, nel 2019 anche Persona 5 Royal.
Insomma, dal fronte delle sequenze animate i fan possono aspettarsi un livello qualitativo abbastanza elevato. A questo proposito, nei giorni scorsi Atlus ha pubblicato dei video dedicati ai vari personaggi principali, tra cui Rise Kujikawa e il protagonista, che seguono una corposa panoramica con dettagli su trama e gameplay.
Vi ricordiamo che Persona 4 Revival sarà disponibile a partire dal 18 febbraio su PS5, Xbox Series X|S e PC. Al lancio sarà incluso anche all'interno del catalogo di PC e Xbox Game Pass.
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