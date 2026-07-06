Novità Gemini Live: la mossa di Google per salvare la batteria del tuo smartphone

Google sta continuando a rifinire l'esperienza d'uso di Gemini Live, il suo assistente vocale e visivo di nuova generazione. L'ultima mossa degli sviluppatori di Mountain View sembra andare incontro agli utenti che cercano un'interazione più pulita e meno invasiva: nel codice dell'applicazione è stata infatti scoperta un'opzione inedita per disattivare la modalità di visione guidata.

L'indizio è emerso dall'analisi dei file APK dell'ultimo aggiornamento della Google App per Android (versione 17.38.5.sa.arm64). Sebbene la funzione sia attualmente nascosta, la sua presenza conferma che Google vuole concedere un maggiore controllo sulla personalizzazione dell'interfaccia IA.