Samsung Galaxy Glasses si mostrano in nuovi render: design ispirato a Meta, forte integrazione con Gemini

L'obiettivo dell'azienda sembra essere quello di proporre un accessorio che possa essere indossato ogni giorno senza apparire come un dispositivo tecnologico troppo appariscente. Le montature presentano linee semplici e aste piuttosto spesse , dove trovano spazio i componenti hardware necessari al funzionamento del prodotto. Ai lati della montatura sono inoltre visibili piccoli alloggiamenti dedicati alle fotocamere integrate.

Samsung Galaxy Glasses, Android XR e Gemini

Secondo le informazioni emerse nei mesi scorsi, i Galaxy Glasses utilizzeranno Android XR come piattaforma software e faranno largo uso di Gemini, il sistema di intelligenza artificiale sviluppato da Google.

L'esperienza d'uso sarà incentrata soprattutto sui comandi vocali e sulle funzionalità AI, consentendo agli utenti di scattare fotografie, registrare video, ottenere risposte alle proprie domande, tradurre conversazioni in tempo reale, ascoltare musica e ricevere indicazioni vocali durante la navigazione.

Gran parte dell'elaborazione dei dati dovrebbe essere affidata allo smartphone collegato agli occhiali. Questa soluzione permetterebbe di ridurre peso e dimensioni del dispositivo, migliorando il comfort durante l'utilizzo quotidiano.