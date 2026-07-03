Huawei Watch GT6 è in offerta su AliExpress: display AMOLED e batteria infinita per lo smartwatch

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Il Huawei Watch GT6 è uno smartwatch progettato per unire eleganza, robustezza e funzionalità avanzate in un dispositivo adatto all'uso quotidiano e sportivo. Le sue dimensioni sono pari a 46 × 46 × 10.95 mm, con un peso di circa 51.3 g senza cinturino, risultando solido ma comunque confortevole al polso. È compatibile con una circonferenza del polso compresa tra 140 e 210 mm.
Ulteriori dettagli sullo smartwatch
Il display è un pannello AMOLED da 1,47 pollici con risoluzione 466 x 466 pixel e densità di 317 PPI, capace di garantire immagini nitide e colori brillanti. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile, conferendo al dispositivo un aspetto premium e una maggiore resistenza nel tempo.
Sul piano delle funzionalità, il Watch GT6 integra numerosi sensori, tra cui accelerometro, giroscopio, magnetometro, sensore ottico della frequenza cardiaca, barometro, temperatura e luce ambientale, rendendolo adatto al monitoraggio completo dell'attività fisica e della salute.
La ricarica avviene in modalità wireless, mentre la compatibilità è garantita con dispositivi Android 9.0 e superiori e iOS 13.0 o versioni successive.
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