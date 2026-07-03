Huawei Watch GT6 è in offerta su AliExpress: display AMOLED e batteria infinita per lo smartwatch

Su AliExpress, oggi, è presente e disponibile un codice sconto che fa calare il prezzo dello smartwatch Watch GT6 di casa Huawei: risparmia 20€ con il coupon CDJULY20 per un prezzo finale d'acquisto di 185,92€. Puoi accedere alla pagina dedicata e acquistarlo direttamente tramite questo link.

Il Huawei Watch GT6 è uno smartwatch progettato per unire eleganza, robustezza e funzionalità avanzate in un dispositivo adatto all'uso quotidiano e sportivo. Le sue dimensioni sono pari a 46 × 46 × 10.95 mm, con un peso di circa 51.3 g senza cinturino, risultando solido ma comunque confortevole al polso. È compatibile con una circonferenza del polso compresa tra 140 e 210 mm.