CD Projekt Red ha aggiornato le vendite di Cyberpunk 2077

CD Projekt Red ha aggiornato i dati di vendita di Cyberpunk 2077 , svelando che il gioco di ruolo d'azione ha venduto a oggi più di 40 milioni di copie. L'annuncio è stato dato tramite i canali social della compagnia e comprende anche i ringraziamenti di rito ai giocatori: "Grazie a tutti per averci aiutato a raggiungere questo incredibile traguardo! 💛"

Altre informazioni

Osservando l'immagine di accompagnamento dell'annuncio, è possibile rilevare anche delle altre informazioni interessanti.

L'immagine dell'annuncio

In basso, scritto in piccolo, viene specificato che il dato è aggiornato al 3 luglio 2026. Inoltre, viene detto che è relativo a copie del gioco vendute separatamente e nell'Ultimate Edition.

Purtroppo non vengono illustrate le vendite per piattaforma, che sarebbero davvero interessanti. Va detto però che si è trattato di un annuncio davvero stringato, in cui non è stato dato spazio a molto altro se non al dato in sé.

Per il resto, va ricordato che Cyberpunk 2077 fu lanciato in condizioni disastrose, soprattutto su console, il 10 dicembre 2020. Da allora CD Projekt Red ha lanciato numerose patch di aggiornamento per sistemare tutti i problemi e redimersi agli occhi dei giocatori. Ricordiamo anche che, nonostante i problemi, vendette subito milioni di copie.

Attualmente il giudizio del pubblico è completamente ribaltato rispetto ad allora. Ad esempio su Steam è possibile vedere che l'86% delle 951.199 recensioni pubblicate al momento di scrivere questa notizia, sono positive.