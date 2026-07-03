iPhone 18 Pro avrà due modem diversi a seconda del mercato: uno per gli USA e un altro per il resto del mondo

Apple potrebbe montare un modem Qualcomm negli iPhone 18 Pro venduti negli Stati Uniti, mentre il resto del mondo riceverebbe il modem proprietario C2, secondo dati trapelati da un fornitore.

Documenti ottenuti da un attacco informatico a Tata Electronics, azienda che insieme a Foxconn partecipa all'assemblaggio degli iPhone, suggeriscono una separazione tecnica per mercato.

I file sottratti (oltre 630 GB di materiale) sono stati rilanciati online da un gruppo chiamatosi "World Leaks". Fonti giornalistiche hanno analizzato i documenti e confermato l'autenticità di diversi elementi chiave, sebbene i file originali non siano stati visionati direttamente da tutte le testate.