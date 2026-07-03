iPhone 18 Pro avrà due modem diversi a seconda del mercato: uno per gli USA e un altro per il resto del mondo

Apple potrebbe montare un modem Qualcomm negli iPhone 18 Pro venduti negli Stati Uniti, mentre il resto del mondo riceverebbe il modem proprietario C2, secondo dati trapelati da un fornitore.
Documenti ottenuti da un attacco informatico a Tata Electronics, azienda che insieme a Foxconn partecipa all'assemblaggio degli iPhone, suggeriscono una separazione tecnica per mercato.
I file sottratti (oltre 630 GB di materiale) sono stati rilanciati online da un gruppo chiamatosi "World Leaks". Fonti giornalistiche hanno analizzato i documenti e confermato l'autenticità di diversi elementi chiave, sebbene i file originali non siano stati visionati direttamente da tutte le testate.
Il dettaglio sui modem di iPhone 18 Pro
In dettaglio, una distinta dei componenti attribuita alla versione statunitense dell'iPhone 18 Pro elencherebbe diversi moduli Qualcomm invece del modem C2 di Apple (nome in codice Ganymede). Tra i componenti menzionati compaiono parti legate al supporto per il 5G in banda mmWave, tecnologia offerta soprattutto da operatori come Verizon.
Per i modelli destinati al mercato internazionale, invece, sarebbe previsto l'impiego del modem C2, successore dei precedenti C1 e C1X già impiegati su altri dispositivi Apple come alcuni iPhone e gli iPad Pro con chip M5. La scelta suggerisce che il modem C2 al momento potrebbe non includere il supporto mmWave, lasciando per il mercato statunitense il compito a Qualcomm.
Un compromesso per iPhone 18 Pro?
Questo compromesso avrebbe implicazioni pratiche: i modem Apple sono reputati più efficienti dal punto di vista energetico rispetto alle soluzioni Qualcomm, quindi i modelli venduti negli Stati Uniti potrebbero avere un'autonomia leggermente inferiore rispetto a quelli distribuiti altrove.
Analisti e commentatori hanno osservato che, per molti utenti, la differenza nelle prestazioni di rete non influisce significativamente sull'esperienza quotidiana, mentre gli operatori americani valorizzano il mmWave come elemento di marketing dopo ingenti investimenti nelle loro reti. Che cosa ne pensate di questa scelta? Qualora si rivelasse essere un'informazione corretta, ritenete si tratta di una scelta azzeccata da parte di Cupertino? Fatecelo sapere
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