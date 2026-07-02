iPhone 18 Pro Max: un nuovo leak anticipa la capienza della batteria e varianti diverse a seconda del mercato

Nuove indiscrezioni provenienti dalla piattaforma cinese Weibo suggeriscono che Apple stia preparando un importante miglioramento dell'autonomia per la futura gamma iPhone 18, con particolare attenzione al modello Pro Max. Secondo il leak, il dispositivo sarà equipaggiato con batterie più capienti rispetto alla generazione precedente, anche se la capacità varierà a seconda del mercato di destinazione.
La versione destinata all'Europa e ad altri Paesi che continueranno a utilizzare lo slot per la nano-SIM dovrebbe integrare una batteria da 5.235 mAh. Si tratterebbe di un incremento di circa 412 mAh, pari a un miglioramento vicino all'8,5% rispetto all'iPhone 17 Pro Max commercializzato negli stessi mercati.
iPhone 18 Pro Max sarà diverso negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, invece, Apple dovrebbe continuare a puntare esclusivamente sulla tecnologia eSIM. L'assenza del vano dedicato alla SIM fisica consentirebbe di sfruttare meglio lo spazio interno, permettendo l'installazione di una batteria ancora più grande da 5.425 mAh, contro i 5.088 mAh del modello precedente. In questo caso l'aumento sarebbe di circa il 6,6%. Anche il più compatto iPhone 18 Pro dovrebbe beneficiare di un lieve incremento della capacità energetica. Le indiscrezioni parlano infatti di 4.056 mAh per la versione europea e 4.288 mAh per quella destinata al mercato statunitense.
Le nuove informazioni risultano coerenti con precedenti anticipazioni diffuse dal noto leaker Digital Chat Station, che aveva già ipotizzato il superamento della soglia dei 5.000 mAh sul futuro Pro Max.
Confronto di batterie tra iPhone 18 Pro Max e la concorrenza
Il confronto con la concorrenza resta particolarmente interessante. L'attuale Samsung Galaxy S26 Ultra offre una capacità simile a quella dell'iPhone 17 Pro Max, anche se nei test pratici tende generalmente a garantire un'autonomia leggermente inferiore. Per il futuro Galaxy S27 Ultra si parla invece di una batteria da 5.500 mAh, che rappresenterebbe il primo incremento significativo dai tempi del Galaxy S20 Ultra.
Nel frattempo, però, diversi produttori cinesi hanno già adottato accumulatori da circa 7.500 mAh sui propri smartphone di fascia alta. Se le indiscrezioni saranno confermate, iPhone 18 Pro Max potrà contare non solo su una batteria più generosa, ma anche sul nuovo processore A20 Pro.
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