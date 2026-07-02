LEGO Jurassic World su Instant Gaming costa meno che coi saldi di Steam

L'universo preistorico portato sul grande schermo da Steven Spielberg si unisce alla classica ironia delle produzioni TT Games in un'offerta da non perdere. Chi desidera esplorare i parchi a tema più famosi del cinema può riscattare la versione PC e Mac di LEGO Jurassic World risparmiando in modo netto sul prezzo di listino italiano di 20,00€. La promozione attuale propone infatti il gioco a 1,59€ IVA esclusa, che si convertono in 1,94€ IVA inclusa al momento del pagamento. Lo sconto applicato dal portale si attesta al 92%, mentre il risparmio calcolato sul prezzo finale comprensivo di tasse è pari al 90,30%. Si tratta di un prezzo ancora più basso rispetto all'offerta attiva direttamente su Steam, che lo propone temporaneamente a 3,99€. Potete assicurarvi la vostra copia digitale cliccando sul box qui sopra o tramite il link diretto alla pagina prodotto .

Un gameplay per tutti, anche nei panni dei dinosauri

Il fulcro dell'esperienza di LEGO Jurassic World risiede nella capacità di coprire l'intera linea temporale dei primi quattro film del franchise: la trilogia originale di Jurassic Park e il primo capitolo di Jurassic World. I giocatori possono affrontare i momenti chiave delle pellicole, reinterpretati con la tipica comicità adatta a tutte le età che contraddistingue il brand. Dalla celebre fuga del T-Rex sotto la pioggia fino all'inseguimento dei Raptor, l'avventura si sviluppa attraverso livelli ricchi di enigmi ambientali, sezioni platform e una massiccia dose di elementi interattivi.

Oltre a un roster immenso che include gli storici scienziati e protagonisti umani della saga, la caratteristica più divertente di LEGO Jurassic World è la possibilità di impersonare direttamente venti specie diverse di dinosauri, modificandone persino il DNA per creare creature uniche. Il titolo supporta pienamente la modalità cooperativa locale a schermo condiviso, rendendolo una scelta ideale sia per sessioni di gioco leggere in famiglia sia per i completisti che vogliono sbloccare ogni segreto nascosto tra Isla Nublar e Isla Sorna.