OpenAI valuta di cedere al governo degli Stati Uniti una quota del 5% per favorire il dialogo con Trump

OpenAI starebbe valutando una proposta che potrebbe modificare profondamente il rapporto tra il settore dell'IA e e il governo degli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dal Financial Times, l'azienda avrebbe discusso la possibilità di assegnare all'amministrazione federale una partecipazione pari al 5% del capitale, con l'obiettivo di attenuare le tensioni politiche e rispondere alle crescenti critiche rivolte all'industria dell'AI.

La proposta sarebbe stata avanzata dal CEO Sam Altman, convinto che una partecipazione pubblica rappresenti uno strumento efficace per consentire ai cittadini di beneficiare direttamente della crescita economica generata dall'intelligenza artificiale. Stando alle indiscrezioni, Altman avrebbe presentato questa idea al presidente Donald Trump già all'inizio dello scorso anno.