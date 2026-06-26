OpenAI rinvia il lancio di GPT-5.6: la distribuzione iniziale sarà controllata dall'amministrazione Trump

Le informazioni diffuse indicano che il CEO Sam Altman avrebbe illustrato la nuova strategia ai dipendenti durante una sessione di domande e risposte interna. In questa prima fase, l'accesso al modello non sarà aperto a tutti i clienti , ma verrà concesso soltanto ad alcune organizzazioni selezionate.

Secondo le indiscrezioni, questa scelta sarebbe motivata da preoccupazioni legate alla sicurezza e al controllo della diffusione delle tecnologie più avanzate nel settore dell'intelligenza artificiale . L'obiettivo sarebbe quello di monitorare con maggiore attenzione la distribuzione di un modello considerato particolarmente evoluto .

Prime di GPT-5.6 c'è stato un precedente

La situazione viene inoltre confrontata con quanto accaduto recentemente ad Anthropic. L'azienda avrebbe ricevuto direttive ancora più severe, con la sospensione dell'accesso ai modelli Mythos 5 e Fable 5 e l'introduzione di restrizioni che impedirebbero ai cittadini stranieri di utilizzare tali tecnologie, coinvolgendo persino alcuni dipendenti della stessa società privi della cittadinanza statunitense.

Questi provvedimenti hanno alimentato numerose discussioni nel settore tecnologico. Diverse aziende avevano interpretato le precedenti dichiarazioni dell'amministrazione come un segnale favorevole a uno sviluppo rapido dell'intelligenza artificiale e a una maggiore competitività internazionale delle imprese americane. Le nuove decisioni sembrano invece delineare un approccio più prudente e selettivo.