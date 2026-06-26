Mercato videoludico USA a maggio: Nintendo Switch 2 domina le vendite, crollano PS5 e Xbox Series X e S

Il mese di maggio si è rivelato positivo per le vendite di videogiochi negli Stati Uniti, registrando un incremento dell'1% su base annua, con ben cinque nuovi titoli al debutto nella top 10 mensile. Mat Piscatella, analista di Circana, che si occupa di elaborare i dati dell'industria videoludica in Nord America, ha sottolineato come il mese "è stato dominato dalle nuove uscite". Peccato per le vendite hardware, che hanno visto un calo sensibile per Xbox Series X e S e PlayStation 5.

Top e Flop Tornando al software, al primo posto della classifica di maggio si è piazzato 007 First Light, risultando il gioco più venduto in assoluto e sulla piattaforma PlayStation, posizionandosi già al quarto posto dei titoli più venduti dell'anno. Segue in seconda posizione Forza Horizon 6 (primo su Xbox e PC), diventato il quinto gioco più venduto dell'anno. La classifica prosegue con LEGO Batman: L'eredità del cavaliere oscuro al terzo posto e Subnautica 2 al quarto. Yoshi and the Mysterious Book ha debuttato in ottava posizione. Guardando ai dati annuali complessivi, Resident Evil Requiem mantiene il primato di gioco più venduto, seguito da Crimson Desert. Se Atene piange, Sparta non ride Posizione Mese Scorso Titolo 1 NUOVO 007 First Light* 2 NUOVO Forza Horizon 6 3 NUOVO LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight 4 NUOVO Subnautica 2* 5 1 Tomodachi Life: Living the Dream* 6 4 MLB: The Show 26* 7 3 Crimson Desert* 8 NUOVO Yoshi and the Mysterious Book* 9 12 Call of Duty: Black Ops 7 10 10 Mario Kart World* Piscatella ha inoltre evidenziato i buoni debutti di altri titoli, definendo "niente male" l'undicesimo posto di Indiana Jones and the Great Circle sulle piattaforme Nintendo, e segnalando l'ingresso in classifica di Directive 8020 (sedicesimo su PlayStation e dodicesimo su Xbox). Xbox non ha chiuso Ninja Theory e Compulsion Games per ora, precisa un noto giornalista Nintendo Switch 2 si è confermata la piattaforma più venduta sia in termini di unità che di ricavi, rimanendo la console leader dell'anno in corso. Al compimento del suo primo anno sul mercato, la piattaforma ha raggiunto quota 5,9 milioni di unità vendute negli Stati Uniti, diventando il secondo hardware venduto più velocemente nella storia del Paese, superato solo dal Game Boy Advance (6,5 milioni). In prospettiva dei prossimi mesi, Piscatella ha avvertito che "potrebbe essere un periodo difficile" per le vendite generali a causa degli alti costi del settore, pur ricordando che il prezzo di Switch 2 rimarrà invariato fino al 1° settembre.

Il calo storico di Xbox e PlayStation I dati si fanno nettamente più cupi per le altre piattaforme. Maggio ha rappresentato il peggior mese di sempre per le vendite unitarie di hardware Xbox. PlayStation ha registrato i dati di vendita per unità peggiori per un mese di maggio dall'anno 2000. Nintendo Switch 2 continua a vendere bene La causa principale risiede nei recenti rincari, che hanno fatto salire il prezzo medio di accesso alle console (fino al 33% in più). Questi rincari hanno generato delle dinamiche uniche, anche per una fine di generazione. Per PlayStation il crollo è stato netto: la spesa dei consumatori è scesa del 43% su base annua, con le unità vendute crollate del 58%. Xbox, per contro, ha visto la spesa hardware crescere del 7% nonostante un calo del 12% nelle unità vendute. Interrogato da Kotaku sull'efficacia della strategia dei prezzi di Xbox, Piscatella ha offerto una chiave di lettura più specifica: "Xbox ha anche registrato le vendite unitarie di hardware più basse di sempre a maggio. Quindi, suppongo che potremmo definire i risultati contrastanti?", ha commentato l'analista. "Attualmente Xbox è in un lontano terzo posto nelle vendite hardware tra i principali produttori. Tuttavia, ottengono maggiori ricavi da ogni unità venduta, sufficienti a far crescere le vendite in dollari a maggio nonostante il calo delle unità. Se questo rientri o meno nella definizione di 'funzionante', non saprei". In quest'ottica, è difficile definire i nuovi rincari, annunciati proprio ieri.