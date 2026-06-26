YouTube trasforma gli shorts: in arrivo la riproduzione a doppia velocità e l'addio ai "dislike"

La principale innovazione introdotta consiste nella possibilità di impostare la velocità di riproduzione a 2x . Secondo quanto dichiarato dall'azienda, l'obiettivo di rendere ancora più stringente un'esperienza già breve è quello di permettere al pubblico di assimilare i concetti con maggiore rapidità o, in alternativa, di rintracciare i passaggi salienti di un video in tempi ridotti .

La fruizione dei contenuti in formato ridotto su YouTube si appresta a diventare ancora più rapida e lineare . La piattaforma di proprietà di Google ha svelato una serie di modifiche strutturali volte a rendere la navigazione all'interno della sezione Shorts più immediata , offrendo tra le varie novità uno strumento per dimezzare idealmente il tempo di visione dei filmati.

Specularmente, il classico simbolo del pollice alzato per esprimere gradimento verrà rimpiazzato dall'icona di un cuore. Un ulteriore cambiamento riguarda l'introduzione della modalità Clear Screen . Questa opzione consentirà di oscurare temporaneamente dal display tutte le scritte e i pulsanti grafici in sovraimpressione.

Nel tentativo di promuovere un clima digitale più sereno e positivo, gli sviluppatori hanno inoltre deciso di rimuovere il pulsante del "Non mi piace ". Per segnalare il proprio disappunto o evitare determinati contenuti, gli utenti dovranno fare affidamento unicamente sulle opzioni per contrassegnare un video come non di proprio interesse o per bloccare i suggerimenti di un intero canale.

La strategia di YouTube con gli Shorts

Sebbene YouTube sia entrata nel segmento dei video verticali solo nel 2024, accumulando un netto ritardo rispetto a concorrenti diretti come TikTok e Instagram, la risposta del pubblico è stata massiccia.

Già a metà del 2025, l'amministratore delegato Neal Mohan evidenziava una media di 200 miliardi di visualizzazioni giornaliere per gli Shorts, un dato favorito anche dal fatto che il sistema conteggia un accesso fin dal primissimo istante di apertura del file.

Inoltre, recenti analisi di mercato mostrano una forte crescita della fruizione di questi contenuti sugli schermi televisivi.