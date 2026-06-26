Con gli aumenti di prezzo, Xbox Series S costerà come Xbox Series X al lancio

Non vi sarà sfuggito che Xbox ha comunicato un aumento dei prezzi delle proprie console , segnando il secondo aumento registrato negli ultimi otto mesi . Riepiloghiamo: i modelli con capacità di archiviazione da 512 GB subiranno un incremento di 100 dollari, mentre le versioni da 1 TB vedranno un rincaro di 150 dollari. Il risultato è che Xbox Series S da 512 GB costerà 499,99 dollari invece di 399,99, mentre la versione da 1 TB passerà da 449,99 a 599,99 dollari.

Le reazioni alla mossa di Microsoft

Nella sua nota ufficiale, l'azienda ha attribuito la necessità di questa manovra al continuo aumento dei costi delle memorie e dei sistemi di archiviazione informatica. Analisti e osservatori del settore hanno fatto tuttavia notare come la decisione si inserisca in un contesto di mercato particolare: l'imminente arrivo di titoli di grande richiamo, come Grand Theft Auto VI, sta spingendo molti utenti a valutare l'aggiornamento della propria console, offrendo alle aziende l'opportunità di massimizzare i ricavi.

La Xbox Series X dell'anniversario della piattaforma

Inoltre, molti hanno evidenziato anche un altro punto critico: il rincaro dei componenti di memoria è legato alla massiccia spinta verso l'Intelligenza Artificiale generativa operata dall'intera industria tecnologica, di cui Microsoft è uno dei principali attori. Di fatto Microsoft si lamenterebbe del fatto che gli aumenti di prezzo sono dovuti a una situazione che ha contribuito a creare.

Per venire incontro agli acquirenti scoraggiati dai nuovi prezzi, Xbox ha annunciato una revisione dei propri metodi di pagamento. L'azienda ha potenziato il programma "Buy Now Pay Later" (Compra ora, paga dopo) per consentire il pagamento dilazionato delle console. In aggiunta, tramite la piattaforma Amazon, è stato attivato un piano di finanziamento a tasso zero (0% TAEG), pensato per dilazionare ulteriormente la spesa.