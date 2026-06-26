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La scheda madre ASUS ROG è scontatissima su Amazon: risparmio al top e prezzo al minimo storico

Su Amazon, oggi, è disponibile una super offerta sulla scheda madre ASUS il cui prezzo viene più che dimezzato e cala fino al suo minimo storico sulla piattaforma.

NOTIZIA di Francesco Messina   —   26/06/2026
Scheda madre ASUS

Su Amazon, oggi, è disponibile una super offerta sulla scheda madre ASUS il cui prezzo viene più che dimezzato: la promozione prevede uno sconto attivo del 57% (-497€) per un costo totale e finale d'acquisto di 382€ (minimo storico). L'acquisto può essere effettuato anche a rate. Puoi comprare la scheda madre direttamente tramite questo link, oppure accedi alla pagina dedicata dal banner qui sotto: La scheda madre ASUS ROG Maximus Z890 Hero è progettata per offrire prestazioni elevate, grande affidabilità e una piattaforma pronta per le future esigenze di elaborazione, inclusi i carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale. Pensata per utenti avanzati, gaming enthusiast e creator, combina potenza, connettività e tecnologie dedicate all'ottimizzazione automatica del sistema.

Ulteriori dettagli sulla scheda madre

Grazie al supporto della memoria DDR5 fino a 256 GB, utilizzando moduli singoli da 64 GB, permette configurazioni estremamente capienti e adatte anche alle applicazioni più impegnative. Il socket Intel LGA 1851 è progettato per supportare i processori Intel Core Ultra 200S Plus e 200S Series, offrendo una base moderna per sistemi ad alte prestazioni.

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La scheda integra diverse funzioni ASUS dedicate all'intelligenza artificiale, tra cui ASUS AI Advisor, AI Overclocking, AI Cooling II e AI Networking II, strumenti pensati per semplificare la configurazione, migliorare la gestione delle risorse e ottimizzare le prestazioni complessive. Il sistema di raffreddamento è studiato per mantenere stabile il funzionamento anche sotto carico intenso.

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