Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e Snapdragon 8 Elite Gen 6: emergono le prime differenze tra le due versioni

Qualcomm si prepara a presentare entro la fine dell'anno la sua nuova generazione di processori mobile realizzati con processo produttivo a 2 nanometri. Un nuovo rumor anticipa le principali differenze tra Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro e Snapdragon 8 Elite Gen 6, evidenziando una strategia che punta a differenziare in modo netto i dispositivi di fascia più alta.
Le informazioni provengono dal noto leaker Digital Chat Station, secondo il quale entrambe le piattaforme adotteranno una configurazione della CPU composta da 2 + 3 + 3 core e condivideranno una cache L2 da 16 MB. Le differenze più importanti riguarderebbero invece il comparto grafico, la memoria supportata e l'obiettivo prestazionale dei due chip.
Le principali differenze tra Snapdragon 8 Elite Gen 6 e Gen 6 Pro
La versione Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dovrebbe integrare la nuova GPU Adreno 850, accompagnata da 18 MB di memoria grafica, mentre il modello standard utilizzerebbe una Adreno 845 con 12 MB dedicati.
Anche le frequenze operative dovrebbero essere differenti, con il modello Pro pensato per garantire le massime prestazioni e destinato agli smartphone più costosi, dotati di sistemi di raffreddamento particolarmente avanzati.
Tra le novità più rilevanti figura anche il supporto alle memorie LPDDR6, che dovrebbe debuttare proprio con la variante Pro. I produttori potranno comunque utilizzare anche moduli LPDDR5X, soluzione che consentirebbe di ridurre i costi ma con prestazioni inferiori.
Lo Snapdragon 8 Elite Gen 6 standard, invece, dovrebbe limitarsi al supporto della memoria LPDDR5X. Entrambi i processori dovrebbero invece essere compatibili con lo storage UFS 5.0.
Qualcomm non lavora solo a Snapdragon 8 Elite Gen 6 (e 6 Pro)
Secondo il rumor, Qualcomm starebbe preparando anche altri processori realizzati a 3 nanometri, destinati a smartphone più accessibili. Tra questi vengono citati i modelli identificati internamente come SM8850Q e SM8845 Pro, che potrebbero essere presentati entro la fine dell'anno con una denominazione commerciale ancora da definire.
Al momento nessuna di queste informazioni è stata confermata ufficialmente da Qualcomm. La fonte stessa attribuisce al rumor un livello di attendibilità intermedio, per cui sarà necessario attendere gli annunci ufficiali.
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